В лесу Ленинградской области нашли тело 13-летнего подростка

В лесном массиве на территории Всеволожского района Ленинградской области найдено тело 13-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, ребенок погиб от переохлаждения.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей и следователей-криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

Проводится доследственная проверка.