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04.04.2021 13:11
Рубрика: Экономика

В Петербурге с 9 апреля начнут разводить мосты

Текст: Татьяна Тюменева

Открывается навигация на реках Северной столицы. Для прохода судов будут разводить мосты: первый проход состоится в ночь на 10 апреля. Об этом сообщено на сайте Правительства города.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В Санкт-Петербурге восемнадцать разводных мостов, двенадцать из которых во время навигации регулярно разводятся. Это пять мостов через Неву: Литейный, Троицкий, мост Александра Невского, Большеохтинский и Володарский, Благовещенский и Дворцовый - через Большую Неву. На Малой Невске разведут Биржевой и Тучков, на Большой Невке - Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский.

В период между навигациями проведены необходимые ремонтные работы на мостах. Приведены в порядок механизмы, заменены выработавшие ресурс детали, отлажена работа внутренних систем этих мощных конструкций. А с 16 марта специалистами проведено около 50 технических разводок. Все оборудование работает нормально, все готово к навигации.

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