"Краснодар" подтвердил отставку Мусаева с поста главного тренера

Футбольный клуб "Краснодар" подтвердил отставку главного тренера Мурада Мусаева. О своем желании наставник заявил после разгромного матча с "Ахматом".

"После матча с "Ахматом" главный тренер "Краснодар" Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению. Имя нового главного тренера "быков" будет объявлено в ближайшие дни", - говорится в сообщении на сайте ФК.

Напомним, после возобновления сезона краснодарцы проиграли в шести из восьми встреч во всех турнирах. Команда вылетела из Лиги Европы и Кубка страны, а в Премьер-лиге опустилась на десятое место.

Сразу после игры Мусаев откровенно признал, что готов уйти в отставку. По его словам, у команды есть проблемы с психологией и командным духом. И "первый, кто должен отвечать за это - тренер".