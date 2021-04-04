На Кубани при столкновении двух авто погибли женщина и ребенок

В Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, еще пятеро попали в больницу. Об этом в воскресенье сообщили "РГ" в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел в полночь в станице Бесскорбной Новокубанского района. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на перекресток и не пропустил легковушку Mitsubishi, которая двигалась по главной дороге.

- В результате дорожно-транспортного происшествия шестимесячный ребенок и 43-летняя женщина, которые находились в автомобиле "ВАЗ", от полученных травм скончались на месте, - говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

При этом в больницу попали водитель отечественной машины, а также водитель и пассажиры иномарки, среди которых были 20-летняя девушка, мальчик девяти лет и 16-летняя девочка.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Уточняется, что у водителя автомобиля ВАЗ был стаж всего в восемь месяцев.