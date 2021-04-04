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04.04.2021 20:00
Рубрика: Спорт

После первого тайма счет в матче "Ростов" - "Спартак" - 2:2

Текст: Артур Нанян

В матче 24-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Спартаком" закончился первый тайм. Счет - 2:2.

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При этом счет на 23-й минуте открыл полузащитник "красно-белых" Виктор Мозес: нигериец обыграл одного из защитников и пробил, ему помог рикошет.

Впрочем, до перерыва ростовчане не только отыгрались, но и вышли вперед: сначала мяч в свои ворота отправил Павел Маслов, а на 32-й минуте отличился Георгий Махатадзе. Но спартаковцы нашли в себе силы забить еще один мяч: уже в компенсированное время отличился Александр Соболев.

Добавим, что перед этой игрой "Спартак" шел на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 44 очками, а "Ростов" занимал восьмую строчку (37 очков).

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