В Ростове открылась выставка портретов врачей, погибших от COVID-19

Выставка под названием "Воины Гиппократа", посвященная погибшим в борьбе с коронавирусом врачам, открылась в городском Доме творчества на улице Темерницкой, 45 в Ростове-на-Дону. На ней представлены как портреты, написанные маслом, так и графические работы.

Автор, Елена Сухорукова из Новочеркасска, которая известна по творческому псевдониму Елена Кырмызы Нар, что означает "красный гранат". Она запечатлела полные жизни лица врачей по их фотографиям. И это не только донские медики, но и врачи и медсестры из Московской, Ленинградской, Иркутской, Новосибирской областей, Калуги, Нижнего Новгорода, Брянска, республик Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия. Всего в галерее более ста портретов.

"Концепция выставки - через портреты показать многообразие судеб врачей, которые ценою собственных жизней совершили подвиг в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщается на сайте администрации Ростова.

Выставка "Воины Гиппократа" будет открыта до 9 апреля. Работы можно увидеть на улице Темерницкой, 45.