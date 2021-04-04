"Урал" обыграл на своем поле "Арсенал"

"Урал" одержал домашнюю победу над "Арсеналом" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России. Отличились Павел Погребняк и Рамазан Гаджимурадов.

Эта встреча была принципиальной для главного тренера гостевой команды Дмитрия Парфенова. Бывший защитник "Спартака" несколько лет - и весьма небезуспешно - работал в Екатеринбурге.

Однако в "Арсенале" дела у Парфенова, прямо скажем, складываются не лучшим образом: в семи матчах туляки потерпели шесть поражений. В результате команда опустилась на 14-е место и рискует вообще вылететь из высшего дивизиона.

Что касается "Урала", то благодаря сегодняшней победе подопечные Юрия Матвеева увеличили отрыв от зоны стыковых игр до 11 очков. В следующем туре клуб из Екатеринбурга отправится в гости к "Динамо", а "Арсенал" примет "Краснодар".