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Рэпер DMX находится в критическом состоянии из-за передозировки

Новости
    04.04.2021, 13:11
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/BerniceKing Фото: twitter.com/BerniceKing
Фото: twitter.com/BerniceKing

Знаковый 50-летний американский рэпер и актер DMX (Dark Man X, настоящее имя - Эрл Симмонс) вновь попал в больницу с передозировкой запрещенными веществами.

Как передает TMZ, злоупотребление вызвало у DMX сердечный приступ, и в настоящий момент он находится в критическом состоянии в реанимации.

Рэпер был госпитализирован вечером пятницы в Уайт-Плейнсе, Нью-Йорк, после того, как потерял сознание у себя дома.

При этом ресурс уточняет, что многолетнее увлечение музыканта веществами пагубно сказалось на мозговой деятельности Симмонса. Теперь он находится "в вегетативном состоянии", из которого уже может не выйти.

Сообщается, что реанимационные процедуры проводились с телом рэпера в течение получаса.

Отмечено, что в 2016-м DMX уже находился при смерти из-за передозировки - тогда его нашли без сознания на парковке у отеля и реанимировали. После чего артист отправился в реабилитационный центр, вернувшись на сцену в декабре 2019-го.

Эрл Симмонс родился 18 декабря 1970 года в Маунт-Верноне, Нью-Йорк. Первый официальный трек выпустил в 92-м, первый альбом - в 98-м. Шесть альбомов исполнителя подряд дебютировали на первом месте Billboard 200, что является непревзойденным достижением. Первый тюремный срок получил в 2004-м. Является отцом пятнадцати признанных детей. Снялся в фильмах "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения", "От колыбели до могилы", "Никогда не умирай в одиночку".

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