Трое военных погибли, 12 ранены при взрыве близ Кабула

Трое военнослужащих погибли, еще 12 были ранены при взрыве в афганской провинции Кабул.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции, на воздух взлетел заминированный автомобиль.

По уточненным данным, происшествие имело место в районе Пагман. Он входит в зону противостояния правительственных сил и террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ). Боевики уже заняли сельские области и развернули наступление на крупные города. Контртеррорисические операции продолжаются по всей стране. При этом за подрыв машины никто пока официально не взял ответственность.