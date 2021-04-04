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04.04.2021 13:40
Рубрика: В мире

В Болгарии проходят выборы в парламент

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии в условиях сложной эпидемиологической обстановки проходят важные для страны парламентские выборы. Результаты голосования должны определить политическую жизнь балканской республики на предстоящие четыре года.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Согласно различным социологическим исследованиям, из заявившихся 30 партий и коалиций в законодательный орган государства войдут от пяти до восьми фракций. Несомненными лидерами считаются правящая "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), оппозиционная ей партия социалистов, а также новообразованная политсила "Есть такой народ", председателем которой выступает популярный шоумен Слави Трифонов.

Фактический руководитель парламентской республики премьер-министр и лидер ГЕРБ Бойко Борисов назвал текущие выборы самыми дорогими в истории страны. По его оценке, они обойдутся бюджету более чем в 150 миллионов левов (приблизительно 75 миллионов евро).

Президент Болгарии Румен Радев, являющийся одним из ключевых критиков политики действующего главы кабмина, заявил, что новому правительству предстоит много усилий, чтобы восстановить государственность после годов, проведенных под управлением Борисова. "Я проголосовал против беззакония и коррупции, - подчеркнул Радев. - Эти выборы будут первым шагом на пути к "нормальности", возвращению к законам и правилам".

Фото: РИА Новости
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По мнению президента, выборы должны были состояться еще год назад, когда начались массовые протесты за отставку всего состава совета министров.

Примечательно, что, несмотря на рост недовольства среди граждан серьезным экономическим кризисом в республике и регулярными коррупционными скандалами, в условиях сохранения мониторинга государства Евросоюзом из-за несоблюдения Софией "демократических принципов", европейские лидеры напрямую агитировали население голосовать за ГЕРБ. Так, председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Словении Янез Янша, лидер Европейской народной партии в ЕП Манфред Вебер и др. записали видеоролики, в которых похвалили Борисова за проделанную им работу на посту главы правительства и пожелали его партии победы на выборах.

Окончательные результаты голосования будут объявлены через несколько дней.

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