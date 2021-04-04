В Канаде число заразившихся коронавирусом приближается к миллиону

Число инфицированных коронавирусом в Канаде приближается к миллиону. За минувшие сутки статистику заболевших пополнили еще 5 тысяч 865 человек. По данным канадского минздрава, число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 составило уже 999 тысяч 555 человек.

Рост заболевших наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Онтарио и Саскачеван, на которые приходится более 90% всех случаев инфицирования, пишет ТАСС. По данным ведомства, тестирование на коронавирус прошли более 27,7 миллиона канадцев. Всего зарегистрировано 23 050 летальных исходов, за последние сутки умерли 42 пациента.

Ранее сообщалось о выявленном в Канаде первом случае заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом рассказала главный санитарный врач страны Тереза Тэм. Она отметила, что в стране подтверждено уже свыше 540 случаев заражения британским штаммом, 33 случая южноафриканской разновидности коронавируса и один случай бразильского штамма.