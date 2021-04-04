Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов

Режим чрезвычайного положения введен в округе Манати американского штата Флорида ввиду угрозы прорыва резервуара с химикатами. Об этом в Twitter сообщил губернатор региона Рон Десантис.

"Речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия, - пишет ТАСС. - Если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 миллиона кубометров токсичных отходов".

Власти уже отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.

Ранее сообщалось, что рудник был закрыт еще в начале века, но токсичная вода не уходила. Утечка ее в местные водоемы грозила привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы. Спустя несколько лет власти признали, что решить эту проблемы не в состоянии.