Володин оценил новые санкции Киева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Киев в отсутствии здравого смысла из-за введенных украинскими властями санкций в отношении российских компаний.

В своем Telegram-канале спикер сообщил, что Госдума обсудит с МИДом и Россотрудничеством меры, которые необходимо предпринять после введения украинских санкций. Ведь наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией, не должны остаться без поддержки, объяснил он.

"Такое обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества", - подчеркнул Володин.

"Украина как может подражает своим покровителям", - считает председатель ГД. Он назвал беспрецедентными санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого заключается в развитии гуманитарного международного сотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о новых персональных экономических санкциях. Кроме Россотрудничества, в списке значатся 11 российских компаний.