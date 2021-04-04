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04.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки подтверждено 8817 случаев COVID-19 в 84 регионах России

Текст: Любовь Проценко
За сутки подтверждено 8817 случаев COVID-19 в 84 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1 Москва 1901
  • 2 Санкт-Петербург 711
  • 3 Московская область 598
  • 4 Нижегородская область 276
  • 5 Ростовская область 241
  • 6 Воронежская область 203
  • 7 Самарская область 200
  • 8 Иркутская область 163
  • 9 Саратовская область 150
  • 10 Свердловская область 136
  • 11 Челябинская область 125
  • 12 Красноярский край 122
  • 13 Волгоградская область 113
  • 14 Пермский край 112
  • 15 Краснодарский край 109
  • 16 Республика Башкортостан 105
  • 17 Пензенская область 100
  • 18 Ленинградская область 99
  • 19 Тверская область 96
  • 20 Ульяновская область 94
  • 21 Курская область 93
  • 22 Алтайский край 92
  • 23 Брянская область 91
  • 24 Тульская область 90
  • 25 Тамбовская область 87
  • 26 Ярославская область 87
  • 27 Вологодская область 85
  • 28 Кировская область 85
  • 29 Липецкая область 84
  • 30 Республика Крым 84
  • 31 Оренбургская область 84
  • 32 Архангельская область 83
  • 33 Белгородская область 83
  • 34 Ставропольский край 83
  • 35 Псковская область 81
  • 36 Новосибирская область 79
  • 37 Омская область 78
  • 38 Удмуртская Республика 76
  • 39 Республика Карелия 73
  • 40 Владимирская область 71
  • 41 Ханты-Мансийский автономный округ 69
  • 42 Астраханская область 68
  • 43 Мурманская область 66
  • 44 Республика Коми 65
  • 45 Ивановская область 64
  • 46 Орловская область 61
  • 47 Калужская область 57
  • 48 Калининградская область 54
  • 49 Забайкальский край 53
  • 50 Тюменская область 53
  • 51 Кемеровская область 53
  • 52 Рязанская область 51
  • 53 Приморский край 50
  • 54 Республика Бурятия 49
  • 55 Новгородская область 43
  • 56 Костромская область 43
  • 57 Курганская область 42
  • 58 Республика Чувашия 42
  • 59 Хабаровский край 42
  • 60 Республика Дагестан 41
  • 61 Кабардино-Балкарская Республика 40
  • 62 Севастополь 36
  • 63 Республика Мордовия 36
  • 64 Республика Татарстан 34
  • 65 Смоленская область 31
  • 66 Республика Саха (Якутия) 28
  • 67 Республика Калмыкия 25
  • 68 Томская область 23
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
  • 70 Республика Марий Эл 20
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 16
  • 72 Амурская область 16
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 74 Республика Хакасия 14
  • 75 Камчатский край 13
  • 76 Республика Алтай 11
  • 77 Сахалинская область 11
  • 78 Республика Ингушетия 10
  • 79 Чеченская Республика 10
  • 80 Республика Адыгея 9
  • 81 Ненецкий автономный округ 3
  • 82 Еврейская автономная область 3
  • 83 Республика Тыва 2
  • 84 Магаданская область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Сахалинская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
  1. Москва 56
  2. Санкт-Петербург 28
  3. Ростовская область 15
  4. Краснодарский край 12
  5. Красноярский край 11
  6. Московская область 10
  7. Тульская область 10
  8. Ленинградская область 10
  9. Свердловская область 10
  10. Пермский край 9
  11. Самарская область 9
  12. Алтайский край 8
  13. Иркутская область 8
  14. Республика Чувашия 7
  15. Нижегородская область 7
  16. Челябинская область 6
  17. Липецкая область 5
  18. Псковская область 5
  19. Республика Крым 5
  20. Волгоградская область 5
  21. Ульяновская область 5
  22. Тюменская область 5
  23. Новосибирская область 5
  24. Омская область 5
  25. Курская область 4
  26. Орловская область 4
  27. Тверская область 4
  28. Калининградская область 4
  29. Ставропольский край 4
  30. Оренбургская область 4
  31. Саратовская область 4
  32. Владимирская область 3
  33. Воронежская область 3
  34. Ивановская область 3
  35. Рязанская область 3
  36. Республика Карелия 3
  37. Вологодская область 3
  38. Республика Башкортостан 3
  39. Пензенская область 3
  40. Республика Тыва 3
  41. Кемеровская область 3
  42. Камчатский край 3
  43. Амурская область 3
  44. Белгородская область 2
  45. Калужская область 2
  46. Костромская область 2
  47. Смоленская область 2
  48. Тамбовская область 2
  49. Республика Коми 2
  50. Мурманская область 2
  51. Астраханская область 2
  52. Севастополь 2
  53. Республика Северная Осетия - Алания 2
  54. Республика Марий Эл 2
  55. Республика Мордовия 2
  56. Удмуртская Республика 2
  57. Республика Алтай 2
  58. Хабаровский край 2
  59. Архангельская область 1
  60. Республика Дагестан 1
  61. Кабардино-Балкарская Республика 1
  62. Кировская область 1
  63. Курганская область 1
  64. Республика Саха (Якутия) 1
  65. Приморский край 1

За весь период по России умерло 100 374 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек:
  1. Москва 998
  2. Санкт-Петербург 955
  3. Московская область 400
  4. Нижегородская область 322
  5. Самарская область 211
  6. Воронежская область 206
  7. Республика Башкортостан 203
  8. Ростовская область 201
  9. Челябинская область 182
  10. Иркутская область 172
  11. Пермский край 166
  12. Пензенская область 158
  13. Приморский край 151
  14. Саратовская область 149
  15. Свердловская область 147
  16. Ивановская область 124
  17. Республика Карелия 116
  18. Краснодарский край 114
  19. Красноярский край 113
  20. Ульяновская область 110
  21. Волгоградская область 105
  22. Кировская область 104
  23. Курская область 101
  24. Тверская область 100
  25. Тульская область 93
  26. Архангельская область 91
  27. Омская область 86
  28. Брянская область 84
  29. Астраханская область 82
  30. Ленинградская область 78
  31. Владимирская область 76
  32. Вологодская область 76
  33. Удмуртская Республика 76
  34. Тамбовская область 73
  35. Ярославская область 73
  36. Алтайский край 71
  37. Орловская область 67
  38. Белгородская область 66
  39. Калужская область 63
  40. Новгородская область 63
  41. Тюменская область 60
  42. Калининградская область 58
  43. Рязанская область 57
  44. Республика Саха (Якутия) 55
  45. Республика Коми 54
  46. Кемеровская область 51
  47. Хабаровский край 51
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 50
  49. Оренбургская область 49
  50. Карачаево-Черкесская Республика 48
  51. Республика Бурятия 48
  52. Ставропольский край 47
  53. Кабардино-Балкарская Республика 45
  54. Курганская область 44
  55. Смоленская область 43
  56. Мурманская область 43
  57. Новосибирская область 42
  58. Липецкая область 40
  59. Республика Дагестан 40
  60. Псковская область 35
  61. Республика Мордовия 35
  62. Севастополь 34
  63. Республика Чувашия 32
  64. Ямало-Ненецкий автономный округ 32
  65. Амурская область 29
  66. Томская область 27
  67. Республика Калмыкия 26
  68. Республика Марий Эл 25
  69. Забайкальский край 25
  70. Республика Северная Осетия - Алания 22
  71. Республика Адыгея 21
  72. Сахалинская область 18
  73. Камчатский край 17
  74. Республика Татарстан 15
  75. Республика Тыва 15
  76. Чеченская Республика 14
  77. Республика Алтай 12
  78. Республика Крым 11
  79. Магаданская область 6
  80. Еврейская автономная область 4
  81. Костромская область 3
  82. Республика Хакасия 2
  83. Республика Ингушетия 1

За весь период выписан по выздоровлении по России 4 204 081 пациент.

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