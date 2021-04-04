За сутки подтверждено 8817 случаев COVID-19 в 84 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 1901

2 Санкт-Петербург 711

3 Московская область 598

4 Нижегородская область 276

5 Ростовская область 241

6 Воронежская область 203

7 Самарская область 200

8 Иркутская область 163

9 Саратовская область 150

10 Свердловская область 136

11 Челябинская область 125

12 Красноярский край 122

13 Волгоградская область 113

14 Пермский край 112

15 Краснодарский край 109

16 Республика Башкортостан 105

17 Пензенская область 100

18 Ленинградская область 99

19 Тверская область 96

20 Ульяновская область 94

21 Курская область 93

22 Алтайский край 92

23 Брянская область 91

24 Тульская область 90

25 Тамбовская область 87

26 Ярославская область 87

27 Вологодская область 85

28 Кировская область 85

29 Липецкая область 84

30 Республика Крым 84

31 Оренбургская область 84

32 Архангельская область 83

33 Белгородская область 83

34 Ставропольский край 83

35 Псковская область 81

36 Новосибирская область 79

37 Омская область 78

38 Удмуртская Республика 76

39 Республика Карелия 73

40 Владимирская область 71

41 Ханты-Мансийский автономный округ 69

42 Астраханская область 68

43 Мурманская область 66

44 Республика Коми 65

45 Ивановская область 64

46 Орловская область 61

47 Калужская область 57

48 Калининградская область 54

49 Забайкальский край 53

50 Тюменская область 53

51 Кемеровская область 53

52 Рязанская область 51

53 Приморский край 50

54 Республика Бурятия 49

55 Новгородская область 43

56 Костромская область 43

57 Курганская область 42

58 Республика Чувашия 42

59 Хабаровский край 42

60 Республика Дагестан 41

61 Кабардино-Балкарская Республика 40

62 Севастополь 36

63 Республика Мордовия 36

64 Республика Татарстан 34

65 Смоленская область 31

66 Республика Саха (Якутия) 28

67 Республика Калмыкия 25

68 Томская область 23

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22

70 Республика Марий Эл 20

71 Республика Северная Осетия-Алания 16

72 Амурская область 16

73 Карачаево-Черкесская Республика 14

74 Республика Хакасия 14

75 Камчатский край 13

76 Республика Алтай 11

77 Сахалинская область 11

78 Республика Ингушетия 10

79 Чеченская Республика 10

80 Республика Адыгея 9

81 Ненецкий автономный округ 3

82 Еврейская автономная область 3

83 Республика Тыва 2

84 Магаданская область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%

3. Сахалинская область 0,05% За последние сутки подтверждено 357 смертей: Москва 56 Санкт-Петербург 28 Ростовская область 15 Краснодарский край 12 Красноярский край 11 Московская область 10 Тульская область 10 Ленинградская область 10 Свердловская область 10 Пермский край 9 Самарская область 9 Алтайский край 8 Иркутская область 8 Республика Чувашия 7 Нижегородская область 7 Челябинская область 6 Липецкая область 5 Псковская область 5 Республика Крым 5 Волгоградская область 5 Ульяновская область 5 Тюменская область 5 Новосибирская область 5 Омская область 5 Курская область 4 Орловская область 4 Тверская область 4 Калининградская область 4 Ставропольский край 4 Оренбургская область 4 Саратовская область 4 Владимирская область 3 Воронежская область 3 Ивановская область 3 Рязанская область 3 Республика Карелия 3 Вологодская область 3 Республика Башкортостан 3 Пензенская область 3 Республика Тыва 3 Кемеровская область 3 Камчатский край 3 Амурская область 3 Белгородская область 2 Калужская область 2 Костромская область 2 Смоленская область 2 Тамбовская область 2 Республика Коми 2 Мурманская область 2 Астраханская область 2 Севастополь 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Республика Марий Эл 2 Республика Мордовия 2 Удмуртская Республика 2 Республика Алтай 2 Хабаровский край 2 Архангельская область 1 Республика Дагестан 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Кировская область 1 Курганская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Приморский край 1 За весь период по России умерло 100 374 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек: Москва 998 Санкт-Петербург 955 Московская область 400 Нижегородская область 322 Самарская область 211 Воронежская область 206 Республика Башкортостан 203 Ростовская область 201 Челябинская область 182 Иркутская область 172 Пермский край 166 Пензенская область 158 Приморский край 151 Саратовская область 149 Свердловская область 147 Ивановская область 124 Республика Карелия 116 Краснодарский край 114 Красноярский край 113 Ульяновская область 110 Волгоградская область 105 Кировская область 104 Курская область 101 Тверская область 100 Тульская область 93 Архангельская область 91 Омская область 86 Брянская область 84 Астраханская область 82 Ленинградская область 78 Владимирская область 76 Вологодская область 76 Удмуртская Республика 76 Тамбовская область 73 Ярославская область 73 Алтайский край 71 Орловская область 67 Белгородская область 66 Калужская область 63 Новгородская область 63 Тюменская область 60 Калининградская область 58 Рязанская область 57 Республика Саха (Якутия) 55 Республика Коми 54 Кемеровская область 51 Хабаровский край 51 Ханты-Мансийский автономный округ 50 Оренбургская область 49 Карачаево-Черкесская Республика 48 Республика Бурятия 48 Ставропольский край 47 Кабардино-Балкарская Республика 45 Курганская область 44 Смоленская область 43 Мурманская область 43 Новосибирская область 42 Липецкая область 40 Республика Дагестан 40 Псковская область 35 Республика Мордовия 35 Севастополь 34 Республика Чувашия 32 Ямало-Ненецкий автономный округ 32 Амурская область 29 Томская область 27 Республика Калмыкия 26 Республика Марий Эл 25 Забайкальский край 25 Республика Северная Осетия - Алания 22 Республика Адыгея 21 Сахалинская область 18 Камчатский край 17 Республика Татарстан 15 Республика Тыва 15 Чеченская Республика 14 Республика Алтай 12 Республика Крым 11 Магаданская область 6 Еврейская автономная область 4 Костромская область 3 Республика Хакасия 2 Республика Ингушетия 1 За весь период выписан по выздоровлении по России 4 204 081 пациент. Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся