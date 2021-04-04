За сутки подтверждено 8817 случаев COVID-19 в 84 регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 1901
- 2 Санкт-Петербург 711
- 3 Московская область 598
- 4 Нижегородская область 276
- 5 Ростовская область 241
- 6 Воронежская область 203
- 7 Самарская область 200
- 8 Иркутская область 163
- 9 Саратовская область 150
- 10 Свердловская область 136
- 11 Челябинская область 125
- 12 Красноярский край 122
- 13 Волгоградская область 113
- 14 Пермский край 112
- 15 Краснодарский край 109
- 16 Республика Башкортостан 105
- 17 Пензенская область 100
- 18 Ленинградская область 99
- 19 Тверская область 96
- 20 Ульяновская область 94
- 21 Курская область 93
- 22 Алтайский край 92
- 23 Брянская область 91
- 24 Тульская область 90
- 25 Тамбовская область 87
- 26 Ярославская область 87
- 27 Вологодская область 85
- 28 Кировская область 85
- 29 Липецкая область 84
- 30 Республика Крым 84
- 31 Оренбургская область 84
- 32 Архангельская область 83
- 33 Белгородская область 83
- 34 Ставропольский край 83
- 35 Псковская область 81
- 36 Новосибирская область 79
- 37 Омская область 78
- 38 Удмуртская Республика 76
- 39 Республика Карелия 73
- 40 Владимирская область 71
- 41 Ханты-Мансийский автономный округ 69
- 42 Астраханская область 68
- 43 Мурманская область 66
- 44 Республика Коми 65
- 45 Ивановская область 64
- 46 Орловская область 61
- 47 Калужская область 57
- 48 Калининградская область 54
- 49 Забайкальский край 53
- 50 Тюменская область 53
- 51 Кемеровская область 53
- 52 Рязанская область 51
- 53 Приморский край 50
- 54 Республика Бурятия 49
- 55 Новгородская область 43
- 56 Костромская область 43
- 57 Курганская область 42
- 58 Республика Чувашия 42
- 59 Хабаровский край 42
- 60 Республика Дагестан 41
- 61 Кабардино-Балкарская Республика 40
- 62 Севастополь 36
- 63 Республика Мордовия 36
- 64 Республика Татарстан 34
- 65 Смоленская область 31
- 66 Республика Саха (Якутия) 28
- 67 Республика Калмыкия 25
- 68 Томская область 23
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 22
- 70 Республика Марий Эл 20
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 16
- 72 Амурская область 16
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 74 Республика Хакасия 14
- 75 Камчатский край 13
- 76 Республика Алтай 11
- 77 Сахалинская область 11
- 78 Республика Ингушетия 10
- 79 Чеченская Республика 10
- 80 Республика Адыгея 9
- 81 Ненецкий автономный округ 3
- 82 Еврейская автономная область 3
- 83 Республика Тыва 2
- 84 Магаданская область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 580 894 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Магаданская область, Республика Тыва 0,01%
- 3. Сахалинская область 0,05%
За последние сутки подтверждено 357 смертей:
- Москва 56
- Санкт-Петербург 28
- Ростовская область 15
- Краснодарский край 12
- Красноярский край 11
- Московская область 10
- Тульская область 10
- Ленинградская область 10
- Свердловская область 10
- Пермский край 9
- Самарская область 9
- Алтайский край 8
- Иркутская область 8
- Республика Чувашия 7
- Нижегородская область 7
- Челябинская область 6
- Липецкая область 5
- Псковская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Ульяновская область 5
- Тюменская область 5
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Курская область 4
- Орловская область 4
- Тверская область 4
- Калининградская область 4
- Ставропольский край 4
- Оренбургская область 4
- Саратовская область 4
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Ивановская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Республика Тыва 3
- Кемеровская область 3
- Камчатский край 3
- Амурская область 3
- Белгородская область 2
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Коми 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Республика Алтай 2
- Хабаровский край 2
- Архангельская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 100 374 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек:
- Москва 998
- Санкт-Петербург 955
- Московская область 400
- Нижегородская область 322
- Самарская область 211
- Воронежская область 206
- Республика Башкортостан 203
- Ростовская область 201
- Челябинская область 182
- Иркутская область 172
- Пермский край 166
- Пензенская область 158
- Приморский край 151
- Саратовская область 149
- Свердловская область 147
- Ивановская область 124
- Республика Карелия 116
- Краснодарский край 114
- Красноярский край 113
- Ульяновская область 110
- Волгоградская область 105
- Кировская область 104
- Курская область 101
- Тверская область 100
- Тульская область 93
- Архангельская область 91
- Омская область 86
- Брянская область 84
- Астраханская область 82
- Ленинградская область 78
- Владимирская область 76
- Вологодская область 76
- Удмуртская Республика 76
- Тамбовская область 73
- Ярославская область 73
- Алтайский край 71
- Орловская область 67
- Белгородская область 66
- Калужская область 63
- Новгородская область 63
- Тюменская область 60
- Калининградская область 58
- Рязанская область 57
- Республика Саха (Якутия) 55
- Республика Коми 54
- Кемеровская область 51
- Хабаровский край 51
- Ханты-Мансийский автономный округ 50
- Оренбургская область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 48
- Республика Бурятия 48
- Ставропольский край 47
- Кабардино-Балкарская Республика 45
- Курганская область 44
- Смоленская область 43
- Мурманская область 43
- Новосибирская область 42
- Липецкая область 40
- Республика Дагестан 40
- Псковская область 35
- Республика Мордовия 35
- Севастополь 34
- Республика Чувашия 32
- Ямало-Ненецкий автономный округ 32
- Амурская область 29
- Томская область 27
- Республика Калмыкия 26
- Республика Марий Эл 25
- Забайкальский край 25
- Республика Северная Осетия - Алания 22
- Республика Адыгея 21
- Сахалинская область 18
- Камчатский край 17
- Республика Татарстан 15
- Республика Тыва 15
- Чеченская Республика 14
- Республика Алтай 12
- Республика Крым 11
- Магаданская область 6
- Еврейская автономная область 4
- Костромская область 3
- Республика Хакасия 2
- Республика Ингушетия 1
За весь период выписан по выздоровлении по России 4 204 081 пациент.