Новости

Работу СВЧ-пушки РВСН показали на видео 10:37
На МКС загерметизировали три места утечки воздуха 10:35
"Локомотив-Кубань" в Единой лиге догнал ЦСКА по числу выигрышей 10:13
Зеленский получил первый "выговор" от Байдена 09:32
Британцы раскритиковали позицию Запада по Украине 08:18
В МВД разработают законопроект по легализации мигрантов 07:24
На Дону завели дело на родителей, истязавших восьмилетнюю девочку 07:00
Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске 06:57
В Китае 11 человек погибли при столкновении грузовика с автобусом 06:41
В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе 05:50
Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы разлива химикатов 05:22
Названы способы сохранения и увеличения рублевых сбережений 04:47
"Авангард" победил "Ак Барс" в первом матче финала Восточной конференции КХЛ 04:17
В Канаде число заразившихся коронавирусом приближается к миллиону 03:52
Пожарные потушили огонь в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде 02:52
Названо число полностью прошедших вакцинацию от COVID-19 россиян 02:32
Перестрелка в штате Алабама унесла жизни пяти человек 02:04
Свыше полумиллиарда данных пользователей Facebook попали в сеть 01:34
Городу во Флориде грозит эвакуация из-за токсичной воды 00:47
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ 00:05
Россиянин Мурлычкин стал чемпионом мира по скоростному спуску на коньках 03.04.2021
В Иордании произведены аресты в связи с попыткой переворота 03.04.2021
Виновник смертельной аварии в Москве ранее был лишен прав 03.04.2021
"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля 03.04.2021
Блогерша из Киева предпочла Москву для карьеры 03.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
04.04.2021 09:32
Рубрика: В мире

Зеленский получил первый "выговор" от Байдена

Текст: Екатерина Забродина
Президент Украины Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора с хозяином Белого дома Джо Байденом получил от него "выговор". Об этом телеканалу "Первый независимый" заявил украинский политолог Михаил Погребинский
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Вы там долго и нудно ждали, пока, наконец, позвонит вам Байден - и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", - цитирует Погребинский РИА Новости.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Косачев: Шанс Зеленского урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР упущен

По мнению политолога, киевским властям давно пора бросить все силы на прекращение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в котором продолжают гибнуть граждане, а также решить проблему с массовой вакцинацией населения от коронавируса. Но вместо этого они только и думают о том, как "понравиться американскому посольству", а также заняты политическим преследованием главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что в разговоре с Байденом он пообещал проводить на Украине реформы, которых от нее требует Вашингтон.

В мире экс-СССР Украина В мире США

Главное сегодня

Появилась новая схема обмана клиентов банков
В МВД разработают законопроект по легализации мигрантов
В США остановят производство вакцины от COVID-19 на заводе в Балтиморе
Президент Аргентины пояснил на своем примере важность вакцинации
В ДНР из-за обстрела украинских силовиков погиб ребенок
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества