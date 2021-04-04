Зеленский получил первый "выговор" от Байдена

"Вы там долго и нудно ждали, пока, наконец, позвонит вам Байден - и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", - цитирует Погребинский РИА Новости.
По мнению политолога, киевским властям давно пора бросить все силы на прекращение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, в котором продолжают гибнуть граждане, а также решить проблему с массовой вакцинацией населения от коронавируса. Но вместо этого они только и думают о том, как "понравиться американскому посольству", а также заняты политическим преследованием главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Ранее в офисе Зеленского подтвердили, что в разговоре с Байденом он пообещал проводить на Украине реформы, которых от нее требует Вашингтон.