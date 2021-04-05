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Актриса Глория Генри умерла через день после своего 98-летия

Новости
    05.04.2021, 13:17
Текст:   Олег Усков

Американская актриса Глория Генри отметила 98-летие и умерла. Произошло это 3 апреля в Лос-Анджелесе. Родилась женщина 2 апреля 1923 года в Новом Орлеане.

Про печальное событие сообщила в Instagram дочь артистки, не указав причину смерти матери. Указав лишь, что в последнее время Глории пришлось тяжко и ее семья не была уверена, что старушка дотянет.

Генри начала сниматься в сороковые. На счету - 65 фильмов и сериалов. Самая известная роль - мать главного героя в шоу "Деннис-мучитель".

Среди других работ - "Даллас", "Саймон и Саймон", "Серебряные ложки", "Пери Мейсон". Последний раз появилась на экранах в 2012-м в ситкоме "Парки и зоны отдыха".

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