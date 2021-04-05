Армейская авиация Таиланда получила три российских Ми-17В-5

Россия передала армейской авиации Таиланда три многоцелевых вертолета Ми-17В-5, купленных по государственной программе оказания помощи населению королевства во время стихийных бедствий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает российское посольство в Бангкоке.

Церемония передачи российских вертолетов состоялась на авиабазе У-Тапао. После покупки новых машин авиапарк Ми-18В-5 Таиланда увеличился до десяти штук.

Многоцелевые вертолеты Ми-17В-5 работают в Таиланде с 2011 года. С их помощью доставляют продовольствие в затопленные районы страны во время наводнений и стихийных бедствий, тушат лесные пожары и спасают людей в чрезвычайных ситуациях.

В 2018 году российские машины участвовали в спасении детей из затопленной пещеры в провинции Чианг Рай на севере страны.