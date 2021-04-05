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05.04.2021,  
11:45
Текст:  Яна Шамаева

Армейская авиация Таиланда получила три российских Ми-17В-5

Фото: Посольство России в Таиланде / facebook.com/RusEmbThailand Фото: Посольство России в Таиланде / facebook.com/RusEmbThailand
Фото: Посольство России в Таиланде / facebook.com/RusEmbThailand

Россия передала армейской авиации Таиланда три многоцелевых вертолета Ми-17В-5, купленных по государственной программе оказания помощи населению королевства во время стихийных бедствий. Об этом на своей странице в Facebook сообщает российское посольство в Бангкоке.

Фото: V. Kuzmin/wikipedia.org
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Церемония передачи российских вертолетов состоялась на авиабазе У-Тапао. После покупки новых машин авиапарк Ми-18В-5 Таиланда увеличился до десяти штук.

Многоцелевые вертолеты Ми-17В-5 работают в Таиланде с 2011 года. С их помощью доставляют продовольствие в затопленные районы страны во время наводнений и стихийных бедствий, тушат лесные пожары и спасают людей в чрезвычайных ситуациях.

В 2018 году российские машины участвовали в спасении детей из затопленной пещеры в провинции Чианг Рай на севере страны.

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