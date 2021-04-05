Доисторический артефакт найден на "Острове мечты"

Специалисты Фонда дикой природы Южного и Западного Уэльса (WTSWW) сообщили о случайной находке на острове Скохольм, который называют "Островом мечты". Там был найден древний каменный инструмент, который проливает новый свет на историю заселения этого места.

Как сообщает Phys.org, остров Скохольм, получивший прозвище "Остров мечты", находится примерно в трех километрах от южного побережья Пембрукшира. Он принадлежит Фонду дикой природы Южного и Западного Уэльса. Этот остров славится десятками тысяч морских птиц, гнездящихся здесь весной и летом.

В то же время близлежащий остров Скомер известен своей хорошо сохранившейся доисторической археологией. Однако случайная находка, сделанная сотрудниками Фонда, способна переписать историю Скохольма.

Сообщается, что в марте 2021 года смотрители Ричард Браун и Жизель Игл, единственные люди на острове, обнаружили в кроличьей норе гладкий прямоугольный камень. Там же было найдено несколько фрагментов керамики.

Смотрители сфотографировали свои находки и отправили их по электронной почте археологу Тоби Драйверу, который в то время как раз проводил изыскания на соседнем острове Скомер. Драйевр, в свою очередь, связался с экспертом по доисторическим каменным инструментам доктором Эндрю Дэвидом.

Последний определил, что найденный камень является доисторическим инструментом. Это была искусственно обработанная галька. По словам Эндрю Дэвида, инструмент относится к периоду позднего мезолита (средний каменный век). Считается, что он использовался для обработки шкур тюленей, которыми затем обтягивали корпуса примитивных судов.

Впрочем, есть мнение, что подобные инструменты могли использоваться и для приготовления пищи, в частности, для обработки моллюсков. Сообщества охотников-собирателей использовали подобные инструменты около 6000-9000 лет назад.

Этим периодом времени предварительно датирован и найденный камень. К слову, это орудие позднего мезолита стало первым свидетельством того, что на острове Скохольм жили охотники-собиратели.

"Хотя эти типы инструментов хорошо известны на прибрежных участках материкового Пембрукшира и Корнуолла, а также в Шотландии и северной Франции, это первый образец из Скохольма и первое твердое свидетельство позднего мезолитического заселения острова, - говорит доктор Дэвид. - Найти образец такого инструмента в Скохольме - это поистине захватывающе".

Однако на этом захватывающие открытия не закончились. На следующий день смотрители Ричард и Жизель нашли не только второй каменный инструмент охотников-собирателей, но и крупные фрагменты грубо изготовленной глиняной посуды.

Эти артефакты изучила Джоди Дикон, куратор отдела доисторической археологии в Национальном музее Уэльса. Было установлено, что большой фрагмент толстостенного горшка, украшенный надрезанными линиями по верху, вероятно, является частью погребальной урны раннего бронзового века. Такие сосуды использовали для кремации тел умерших.

Обычно подобные предметы датируются 2100-1750 годами до нашей эры и не являются чем-то необычным для западного Уэльса. Но не в данном случае, ведь на острове Скохольм погребальная урна возрастом более 3750 лет также найдена впервые.

Ученые говорят, что островные кролики буквально помогли им совершить удивительные открытия. На острове еще предстоит провести полноценные раскопки, но уже сейчас есть предположение, что кролики потревожили погребальный курган раннего бронзового века, который был возведен на месте более древнего захоронения охотников-собирателей среднего каменного века.