Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала

Американская компания Delta Airlines отменила около ста рейсов четвертого апреля из-за нехватки сотрудников.

Как пишет ТАСС, пассажиропоток в США вырос в несколько раз и достиг показателей, которые регистрировались до начала пандемии коронавируса. Не все перевозчики смогли оперативно отреагировать на это и увеличить провозные емкости. "Delta столкнулась с проблемами", - подчеркнули в компании. Там отметили, что многие сотрудники сейчас проходят вакцинацию от COVID-19. У некоторых возникли осложнения. Перевозчику пришлось упразднить практику отказа от заполнения среднего ряда кресел в авиалайнерах.

Во время пандемии авиакомпании активно сокращали штат. Были уволены тысячи сотрудников - пилоты, бортпроводники, наземный персонал. Delta попросила многих бортпроводников уйти в неоплачиваемый отпуск.