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05.04.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Экс-полицейский Алексей Смирнов получил 19 лет за расстрел коллег

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд назначил Алексею Смирнову наказание в 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из которых 9 лет - в тюрьме. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Также после отбытия наказания ему назначено ограничение свободы на полтора года. Кроме того, суд частично удовлетворил иск родственников убитого полицейского Максима Веялко и взыскал со Смирнова 3,5 млн рублей. Осужденного также лишили специального звания старший прапорщик полиции.

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Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух оперативников, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, экс-сотрудник полиции заслуживает снисхождения. Гособвинитель просил доя него 22 года заключения.

В итоге Мосгорсуд признал Смирнова виновным по статье УК о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, вечером 18 сентября 2019 года полицейский на метрополитене Алексей Смирнов в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" открыл огонь из табельного пистолета по троим сотрудникам отдела собственной безопасности. Оперативники пытались задержать Смирнова за предполагаемую взятку в две тысячи рублей, в ответ он девять раз выстрелил в них. В результате стрельбы полицейский Максим Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Алексеев пытался оказать помощь пострадавшим и объяснил свои действия эмоциональным срывом, который у него произошел якобы после провокации взятки со стороны сотрудников ОСБ.

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