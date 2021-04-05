Где получить актуальные данные о радиационной обстановке

Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории России станет частью общей системы сбора и публикации экологической информации. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Система мониторинга соответствует закону об экологической информации, который предусматривает публикацию сведений о радиационной обстановке, - сказали в ведомстве. - Замеры проводятся силами государственной наблюдательной сети Росгидромета и системами госкомпании "Росатом".

Узнать о радиационной обстановке можно на сайте системы. Там же можно найти отчеты о данных прошлых наблюдений, оперативные данные, оценки и прогнозы и другие сведения.

Цели, задачи и принципы мониторинга радиационной обстановки будут скорректированы исходя из требований постановления правительства о системе мониторинга, добавили в Минприроды.