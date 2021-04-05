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05.04.2021 01:00
Рубрика: Общество

Где получить актуальные данные о радиационной обстановке

Текст: Алексей Дуэль
Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории России станет частью общей системы сбора и публикации экологической информации. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Система мониторинга соответствует закону об экологической информации, который предусматривает публикацию сведений о радиационной обстановке, - сказали в ведомстве. - Замеры проводятся силами государственной наблюдательной сети Росгидромета и системами госкомпании "Росатом".

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
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Узнать о радиационной обстановке можно на сайте системы. Там же можно найти отчеты о данных прошлых наблюдений, оперативные данные, оценки и прогнозы и другие сведения.

Цели, задачи и принципы мониторинга радиационной обстановки будут скорректированы исходя из требований постановления правительства о системе мониторинга, добавили в Минприроды.

Общество Природа Правительство Минприроды

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