Глава Минсельхоза назвал несколько рисков для перерабатывающей промышленности

Новости

Цены на нефть опустились ниже 63 долларов за баррель 18:30
Работодателю вернут страховые взносы в случае прекращения банкротства 18:28
Поставки белорусских нефтепродуктов через порты РФ превысили планируемый объем 18:28
В Рязани мальчик погиб от удара током на крыше поезда 18:15
Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира 17:58
В Пскове власти возмутились концертом Клавы Коки и Niletto 17:57
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин 17:44
Путин подписал закон о возможности смягчать штрафы в регионах 17:25
В Twitter рассказали о переговорах с Роскомнадзором 17:24
Президент сможет назначать гражданских лиц на высшие офицерские должности 17:21
Путин подписал закон о новых правилах госзакупок 17:07
В Петербурге перепрофилируют больницы в случае третьей волны COVID-19 17:03
Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения" 16:56
За зиму Европа рекордно опустошила свои газовые хранилища 16:55
Проект: Сообщать об увольнениях работодатели по-прежнему будут онлайн 16:53
В Яузском лесопарке столицы ликвидировали городок бездомных 16:45
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет 16:43
"На 10 шагов впереди": что показали в новом трейлере "Локи" 16:29
В Тюмени после отказа двигателя приземлился самолет, летевший из ОАЭ 16:19
Глава минздрава Германии допустил привилегии для привившихся от COVID-19 16:19
В России вырастут штрафы за нарушение правил эксплуатации тракторов 16:03
Россия ратифицировала устав Международной организации по миграции 15:56
Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по ситуации на Украине 15:52
В московском метро грабитель выхватывал у женщин дорогие смартфоны 15:52
Москвичка помогла поймать интернет-мошенников 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Глава Минсельхоза назвал несколько рисков для перерабатывающей промышленности

Текст: Татьяна Карабут
В этом году производство большинства видов продовольствия сохранится на уровне прошлого года. Однако для перерабатывающей промышленности сохраняется несколько рисков, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Во-первых, производителям молочной продукции потребуются "значительные инвестиции" на приобретение оборудования для маркировки. "Эти затраты могут потом сказаться на себестоимости готовой продукции", - пояснил Патрушев. Однако он отметил, что государство предусмотрело ряд мер поддержки для переработчиков молока, сейчас с Минсельхоз обсуждает с Минфином объемы и суммы этой поддержки.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Минсельхоз направит средства от пошлин на зерно на развитие АПК

Во-вторых, вызывает опасения обеспеченность сырьем перерабатывающих предприятий. В частности, это касается сахарной свеклы и подсолнечника. В прошлом году из-за сокращения посевных площадей, а также неурожая подскочили цены на сахар и подсолнечное масло. Патрушев пояснил, что в 2019 году свеклы было выращено слишком много. Из-за этого она сильно упала в цене. Поэтому аграрии сократили площади под свеклой в 2020 году.

"Но в этом году будем наращивать объемы по сахарной свекле, для того чтобы собственное производство у нас было на уровне, и мы могли обеспечить собственное население сахарной свеклой", - заверил он.

Кроме того, увеличение стоимости продовольствия на мировых рынках оказало влияние на доступность продуктов питания. Для нивелирования этой ситуации правительство предприняло дополнительные меры поддержки и меры таможенно-тарифного регулирования, рассказал Патрушев.

Помимо этого, обеспокоенность главы Минсельхоза вызывает низкая самообеспеченность собственным молоком, овощами, бахчевыми, картофелем, фруктами и ягодами.Так, в Доктрине продовольственной безопасности обозначен минимальный порог обеспеченности молочными продуктами в 90%, а в России производится пока 84,4%. Картофеля производится 86% вместо обозначенной планки в 95%.

"К сожалению, прошлый год был не самым урожайным по картофелю. Это было связано с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы и площади под картофель в этом году увеличили. Надеюсь, ситуацию выправим", - пояснил министр.

Овощей и бахчевых в России выращивается 87% от того, что нам нужно. А нужно минимум 90%. Этого показателя Минсельхоз планирует достичь к 2024 году. По фруктам и ягодам также ведется работа, чтобы достичь показателя самообеспеченности в 60%.

Также есть проблема дефицита кадров.

"В прошлом году с учетом пандемии мы справились в части рабочих рук собственными силами, мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработными", - рассказал Дмитрий Патрушев. По его оценке, дефицит иностранной рабочей силы для растениеводства составляет около 35 тыс. человек.

Также непростая ситуация складывается с минеральными удобрениями: в прошлом году они подорожали на 10-40%. Однако, как заверил глава Минсельхоза, дефицита их не прогнозируется.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
Песков: Российская армия передвигается по РФ так, как считает нужным
Рябков: Москва и Вашингтон ведут контакты по ситуации на Украине
Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
Генконсульство: Среди задержанных в Дубае девушек россиянок нет
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин