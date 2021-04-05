Глава Минсельхоза назвал несколько рисков для перерабатывающей промышленности

В этом году производство большинства видов продовольствия сохранится на уровне прошлого года. Однако для перерабатывающей промышленности сохраняется несколько рисков, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Во-первых, производителям молочной продукции потребуются "значительные инвестиции" на приобретение оборудования для маркировки. "Эти затраты могут потом сказаться на себестоимости готовой продукции", - пояснил Патрушев. Однако он отметил, что государство предусмотрело ряд мер поддержки для переработчиков молока, сейчас с Минсельхоз обсуждает с Минфином объемы и суммы этой поддержки.

Во-вторых, вызывает опасения обеспеченность сырьем перерабатывающих предприятий. В частности, это касается сахарной свеклы и подсолнечника. В прошлом году из-за сокращения посевных площадей, а также неурожая подскочили цены на сахар и подсолнечное масло. Патрушев пояснил, что в 2019 году свеклы было выращено слишком много. Из-за этого она сильно упала в цене. Поэтому аграрии сократили площади под свеклой в 2020 году.

"Но в этом году будем наращивать объемы по сахарной свекле, для того чтобы собственное производство у нас было на уровне, и мы могли обеспечить собственное население сахарной свеклой", - заверил он.

Кроме того, увеличение стоимости продовольствия на мировых рынках оказало влияние на доступность продуктов питания. Для нивелирования этой ситуации правительство предприняло дополнительные меры поддержки и меры таможенно-тарифного регулирования, рассказал Патрушев.

Помимо этого, обеспокоенность главы Минсельхоза вызывает низкая самообеспеченность собственным молоком, овощами, бахчевыми, картофелем, фруктами и ягодами.Так, в Доктрине продовольственной безопасности обозначен минимальный порог обеспеченности молочными продуктами в 90%, а в России производится пока 84,4%. Картофеля производится 86% вместо обозначенной планки в 95%.

"К сожалению, прошлый год был не самым урожайным по картофелю. Это было связано с пандемией, и, соответственно, погода внесла свои коррективы. Мы и площади под картофель в этом году увеличили. Надеюсь, ситуацию выправим", - пояснил министр.

Овощей и бахчевых в России выращивается 87% от того, что нам нужно. А нужно минимум 90%. Этого показателя Минсельхоз планирует достичь к 2024 году. По фруктам и ягодам также ведется работа, чтобы достичь показателя самообеспеченности в 60%.

Также есть проблема дефицита кадров.

"В прошлом году с учетом пандемии мы справились в части рабочих рук собственными силами, мы практически не привлекали иностранную рабочую силу. Привлекли студентов, привлекли тех людей, которые на тот момент были безработными", - рассказал Дмитрий Патрушев. По его оценке, дефицит иностранной рабочей силы для растениеводства составляет около 35 тыс. человек.

Также непростая ситуация складывается с минеральными удобрениями: в прошлом году они подорожали на 10-40%. Однако, как заверил глава Минсельхоза, дефицита их не прогнозируется.