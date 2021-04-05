Great Wall показал конкурента Ford F-Series на тизерах

В августе 2019 года на китайском рынке появился среднеразмерный пикап Great Wall Cannon, который примерил ещё одну версию логотипа марки.

Эта же перевёрнутая капля окажется на решётке новой модели - ещё одного пикапа, но уже полноразмерного.

Мировая премьера состоится в апреле на автосалоне в Шанхае. На тизерах показана головная оптика пикапа, которая напоминает дизайн фар Haval Big Dog. Фонари, к слову, тоже отсылают к "Большому псу".

Из технических подробностей известно, что передняя подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, сзади - независимая четырёхрычажка. Опционально пикап можно будет оснастить пневматической подвеской и электронноуправляемыми амортизаторами.