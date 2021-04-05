Кудрин: Снизить уровень бедности вдвое можно раньше 2030 года

Снижения уровня бедности в России вдвое можно добиться раньше, чем к 2030 году. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме.

"Больше того - в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", - цитирует Кудрина ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты предложил выплачивать пособия не только семьям с детьми, но и домохозяйствам без детей, находящимся за чертой бедности. При расчете Счетная палата предлагает исходить из конкретного размера дефицита доходов, чтобы после получения пособия среднедушевой доход в семье был выше прожиточного минимума (в 2021 году - 11 653 рубля).

Как показал анализ Счетной палаты, более 20% граждан не подпадают ни под какие формы господдержки, хотя находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума.

При этом большую роль в снижении рисков бедности в прошлом году сыграли пособия на детей, которые власти выплачивали гражданам в рамках антикризисных мер. Если бы этих мер не было, то число бедных выросло бы примерно на 2%.