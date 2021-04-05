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05.04.2021,  
10:06
Текст:  Светлана Цыганкова

Летчик оценил комфорт в кабине Су-30СМ и Су-35

Летчики группы "Русские витязи" оценили комфорт истребителей Су-30СМ и Су-35. Впервые с советских времен самолеты стали более удобными для летчиков.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Об этом рассказал командир авиационной группы Сергей Щеглов в связи с 30-летием "Русских витязей", пишет ТАСС. Он отметил одно из комфортных условий - оборудованные подогревом сидения. И добавил, что в СССР думали прежде всего о возможностях авиатехники, а на условия нахождения летчиков в кабине особого внимания не обращали. Военным же приходилось нести службу и в условиях Крайнего Севера. Летчики были вынуждены кое-как продувать кресло кондиционером. Сегодня в кабине есть и подогрев сидений, и комфортный кондиционер.

А еще Су-35 оборудован автономным агрегатом, он включит кондиционирование и электропитание на борту даже при не работающих двигателях. Как отметил командир авиагруппы Сергей Щеглов, это важно при подготовке самолета на земле и при отсутствии средств обеспечения на аэродроме промежуточной посадки.

Авиационная группа "Русские витязи" была образована 5 апреля 1991 года. Дислоцируется на аэродроме Кубинка. Это единственная в мире авиагруппа, демонстрирующая фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35.

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