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05.04.2021 20:20
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о 451 военнослужащем с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
Число привитых от COVID-19 военнослужащих постоянно растет. По данным Минобороны РФ, в армии и на флоте таких уже свыше 429 тысяч человек. Все они вакцинированы первым препаратом "Спутника V".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

А количество военных, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло 32 тысяч 392 человек. Эти данные в понедельник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте оборонного ведомства.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 13 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 112 тысяч 804 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 451 военнослужащий с положительным тестом на COVID-19 находится на контроле у врачей. 298 инфицированных коронавирусом лежат в военных госпиталях. Пятеро лечатся в гражданских больницах и клиниках. Еще 148 человек изолированы на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух военнослужащих. Остальные болеют без симптомов.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодня выявлены 21 человек с опасной инфекцией.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в 18 многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 19 тысячам заболевших. Около 6,5 тысячи из них - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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