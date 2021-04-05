Москалькова: К ЕСПЧ есть вопросы в связи с политической ангажированностью

Деятельность Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вызывает ряд вопросов, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

- К сожалению, есть вопросы, - сказала в эфире телеканала "Россия 24". - Я встречалась с председателями ЕСПЧ трижды… и задавала один и тот же вопрос - непрозрачность очереди, почему в отношении одного человека жалоба рассматривается через полгода, а в отношении другого через пять лет?

По ее словам, часто невозможно понять, "по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой".

Но при этом Татьяна Москалькова назвала полезным сотрудничество России с Советом Европы и ЕСПЧ, который стал "неким правозащитным лифтом, который поднял уровень защиты".

- У человека есть всегда чувства, что если он, по его мнению, не добьется справедливости в России, то он может обратиться в наднациональный орган, - сказала она, подчеркнув, что при этом есть решения, с которыми "наши судебные органы, общественность, гражданское сообщество не согласны".

- Но все-таки это единицы, - отметила Татьяна Москалькова.

Как напоминает РИА Новости, ранее омбудсмен заявляла, что не видит необходимости в создании российского суда по правам человека, но такая структура, по ее мнению, может быть создана на уровне СНГ в качестве "наднационального суда по правам человека".