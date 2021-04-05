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05.04.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Москалькова предложила не лишать единственного жилья из-за долгов банкам

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается обратиться к федеральным властям с предложением рассмотреть возможность не лишать людей единственного жилья за долги перед банками.

Фото: Thitiphat Khuankaew / Istock
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По некоторым сообщениям, с 1 апреля в России перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика. При этом также больше нельзя будет взять ипотечные каникулы по причине заболевания ковидом или существенной потери дохода.

- Продолжаются другие истории, когда это не валютные ипотечники, но люди заложили свое единственное жилье, не рассчитали, и они лишаются этого жилья, - цитирует слова Татьяны Москальковой агентство РИА Новости. - Мне кажется, что нельзя выселять из единственного жилья на улицу, и банки должны понимать эти риски. У нас такого закона нет. И я предлагаю законодателю рассмотреть эту тему, с тем, чтобы людей не выселяли на улицу.

Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Уполномоченный по правам человека

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