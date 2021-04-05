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05.04.2021,  
13:26
Текст:  Юрий Гаврилов

Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье

В понедельник, 5 апреля на подмосковном полигоне в Алабино прошла первая совместная тренировка пеших "коробок", механизированных колонн и военной авиации. Все эти военнослужащие и техника будут участвовать в параде Победы на Красной площади Москвы 9 Мая.
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
Фото: Илья Питалев \ РИА Новости

В Минобороны РФ сообщили, что в рамках подготовки к маршу в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны будут организованы еще 11 таких строевых занятий, прохождений и пролетов техники. Несколько лет назад для их проведения в Алабино построили специальную площадку, аналогичную по размерам Красной площади. Тренировки там позволяют военнослужащим выработать правильный строевой шаг и держать равнение в колонне. А экипажам парадной техники - до секунд рассчитать скорость движения и достичь филигранного маневрирования на земле и в воздухе.

Известно, что в военном параде в центре Москвы задействуют свыше 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и техники, включая легендарные танки Второй мировой войны Т-34. Кроме того, в состав механизированной колонны включат 35 типов новых и модернизированных машин. В небе над Красной площадью промчатся 76 воздушных судов - 53 самолета и 23 вертолета. Такое число авиации определено не случайно - оно соответствует количеству лет, минувших со Дня Победы.

В Минобороны РФ рассказали, что пешие колонны сформированы из 37 парадных расчетов. В их составе офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил, курсанты военных вузов, участники Всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и казачьего войска. Впервые в этом году по Красной площади пройдут маршем военные полицейские из ЦВО.

Порадуют зрителей своей красотой и выправкой женщины-военнослужащие из Военного университета, Военно-космической академии им. Можайского, Военной академии Воздушно-космической обороны им. Жукова, Военной академии связи им. Буденного и филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. Хрулева.

А вот воспитанников Суворовских, Нахимовского военных училищ, кадетов и юнармейцев к тренировкам в Алабино решили не привлекать. Они совершенствуют строевую подготовку по особому плану и впервые появятся в составе парадных колонн уже на ночных тренировочных маршах по Красной площади.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Чтобы максимально обезопасить здоровье участников парада Победы, всех их привили от коронавируса. Кроме того, военные химики ежедневно дезинфицируют строевые плацы и тренировочную площадку в Алабино, а также парадную боевую технику и транспорт, который доставляет в подмосковный гарнизон военнослужащих.

О подготовке к "железному" маршу стоит сказать отдельно. Помимо уже упомянутых Т-34, в День Победы по центру столицу пройдут современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв". В составе парадной колонны обязательно будут перспективные Т-14 "Армата". Арсенал Сухопутных войск там также будут представлять БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок", перспективная БМП "Курганец-25" и пять типов новых бронеавтомобилей повышенной защищенности семейства "Тайфун". Один из них - "Тайфун-ПВО" по Красной площади пройдет впервые.

О мощи наших Ракетных войск и артиллерии на параде можно будет судить по оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", реактивным системам залпового огня "Торнадо-С", самоходным гаубицам Мста-С и межвидовым артиллерийским комплексам "Коалиция-СВ".

В парадной механизированной колонне будет немало современных средств ПВО. В частности, зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности "Бук-М3" и "Тор-М2". А противовоздушный арсенал ВКС доверено представлять, в том числе, расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и самой мощной на сегодняшний день системы ПВО С-400 "Триумф".

Очень масштабной должна выглядеть авиационная часть парада Победы. В ней задействуют различные типы военных самолетов и вертолетов - от тяжелых винтокрылых Ми-26, мощных Ка-52 "Аллигатор" до стратегических ракетоносцев Ту-160 "Белый лебедь" и Ту-95МС, а также современных истребителей Су-35С и тактических бомбардировщиков Су-34. "Гвоздем" воздушной части парада обещает стать пролет над Красной площадью знаменитых пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Ну, а завершит эту часть парада проход над центром Москвы истребителей пятого поколения Су-57 и самолетов МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Шесть штурмовиков Су-25 окрасят праздничное небо в цвета российского флага. В Минобороны сообщили, что, как и на тренировке в Алабино, над Красной площадью 9 Мая самолеты и винтокрылые машины займут эшелоны от 180 до 550 метров и будут придерживаться скорости от 200 до 550 километров в час.

Напомним, что ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

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