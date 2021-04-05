В СК прокомментировали действия полиции во время инцидента в Обнинске

Действия полицейского, застрелившего в подмосковном Обнинске мужчину, скорее всего будут признаны правомерными.

Это следует из заявления СК по Московской области. Напомним, накануне 32-х летний гражданин, который совсем недавно переехал в Обнинск, вывел мать на балкон, приставив ей к горлу нож. На попытки переговоров с ним прибывших полицейских он не реагировал.

При попытке освободить его мать, ранил полицейского ножом. Тогда стражи порядка применили табельное оружие. Мать нападавшего не пострадала, полицейский в больнице. По предварительным данным мужчина был под действием наркотиков.