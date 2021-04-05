В Кемерове задержали парня, грозившего бывшей подруге осколком стекла

Оперативная группа полицейских с сотрудниками Росгвардии задержали 22-летнего жителя города Ленинска-Кузнецкого. Он взял в заложницы свою бывшую девушку.

Все произошло сегодня утром в одном из торговых центров на проспекте Шахтеров областного центра.

В городской отдел полиции "Рудничный" поступил сигнал о том, что в ТЦ сработала кнопка экстренного вызова. Оперативники и росгвардейцы срочно выехали на место.

- Предварительно установлено, что молодой человек пришел в торговый центр к своей бывшей девушке. Между ними вспыхнул конфликт, после чего парень, угрожая стеклянным осколком, начал заставлять подругу выйти с ним на улицу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Очевидцы сообщили о происходящем охранникам одного из магазинов, которые и воспользовались "тревожной кнопкой".

С задержанным сейчас работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет принято необходимое решение в соответствии с законом.