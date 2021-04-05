В Тюмени после отказа двигателя приземлился самолет, летевший из ОАЭ

В тюменском аэропорту Рощино после отказа левого двигателя приземлился Airbus A320, следовавший по маршруту Шарджа-Тюмень.

Посадка произошла сегодня, 5 апреля, в 17:01 по местному времени. В ходе полёта произошел отказ левого двигателя. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту воздушного судна находилось 2 члена экипажа, они не пострадали. Уточнено, что посадка самолёта прошла в штатном режиме.

По факту авиационного инцидента проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников аэропорта и членов экипажа. Устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.