РГБ впервые покажет отреставрированное Мариинское Евангелие ХI века

В Доме Пашкова сегодня, 5 апреля, покажут Мариинское Евангелие - уникальный документ ХI века, отреставрированный специалистами Российской государственной библиотеки (РГБ). О том, почему Codex Marianus - настоящее сокровище и какие загадки в себе таит древний глаголический текст, "Российской газете" рассказали генеральный директор РГБ Вадим Дуда, главный хранитель отдела рукописей Дмитрий Чудинов и начальник управления обеспечения сохранности фондов Александр Сошнин.

Когда мы говорим, что Мариинское Евангелие - это ХI век, мне кажется, мы не до конца понимаем, какая это древность. Вдуматься только - это же фактически эпоха Крещения Руси... Какие чувства возникают, когда работаешь с такими памятниками и есть ли в фондах РГБ что-то "старше"?

Вадим Дуда: Думаю, что здесь целая гамма эмоций, но я скажу о не совсем очевидных. Существует определенная профессиональная деформация - обычно это слово несет негативный оттенок, хотя на самом деле это совсем не так, - и у хранителей возникает чувство, когда ты должен немного дистанцироваться от величайшей ценности и сосредоточиться на обеспечении сохранности. Это очень непросто.

Действительно, ХI век - это еще до разделения Византии и Рима. Удивительно! Мариинское Евангелие - тот документ, который несет в себе целые вехи истории. И Ленинка очень богата такими документами. Конечно, есть раритеты и постарше. Но самое главное чувство для всех нас, некий общий знаменатель - большая честь, что мы должны сохранить этот памятник и передать его будущим поколениями. Мариинское Евангелие - это хороший символ миссии и работы библиотеки вообще. Поэтому с такой любовью им занимались и реставраторы, и хранители.

Евангелие было обнаружено на Афоне. А как оно оказалось Москве?

Дмитрий Чудинов: В Ленинке оно оказалось благодаря Виктору Ивановичу Григоровичу - был в XIX веке такой ученый-славист, путешественник, коллекционер. В 40-е годы он предпринял несколько поездок по Балканам, чьи территории тогда входили в состав Османской империи, для исследования монастырских книгохранилищ. Он выявлял славянские рукописи - причем не просто находил и фиксировал для науки, а что-то покупал, что-то выменивал... И вот он попал на Афон и в скиту Пресвятой Богородицы, который относился к Свято-Пантелеимонову монастырю - самой древней русской обители на Святой горе, нашел Мариинское Евангелие. Приобрел его, привез в Россию, и до смерти Григоровича в 1876 году оно находилось в его личной коллекции. После - попало в отделение рукописей Румянцевского музея, а это уже прямой предшественник нашего отдела рукописей.

Эта реставрация - первая для Мариинского Евангелия? Сколько времени занял процесс?

Александр Сошнин: Евангелие сохранилось практически в том состоянии, в котором попало в библиотеку, и это была первая реставрация и первое глобальное исследование книги как таковой. Ранее отдельно изучали текст, отдельно маргиналии - рисунки и записи на полях... А это исследование было связано уже с конкретным материалом, на котором написан текст, с процессом изготовления книги. Вместе с этим изучением работы заняли более двух лет.

У книги нет начала и конца. Многого ли не хватает и есть ли надежда найти утраченные фрагменты?

Дмитрий Чудинов: Сохранность, действительно, не полная. Во-первых, Евангелие изначально пришло к нам без переплета. Его решили не восстанавливать, сейчас книга находится в экзопереплете (что-то вроде ковчежца с толстыми крышками и застежками - ред). Во-вторых, недостает шести листов в начале и двух в конце. Два листа из первой тетради рукописи найдены еще в XIX веке - это тоже довольно любопытная история. Был такой известный хорватский деятель Антон Миханович, кстати, автор, гимна современной Хорватии. Он был генеральным консулом в городе Фессалоники, где случайно и обнаружил два утерянных листа. Приобрел их и подарил известному австрийскому ученому-лингвисту Францу Миклошеичу для изучения. После смерти Миклошича листы оказались в собрании Австрийской национальной библиотеки в Вене. Там они хранятся до сих пор.

В мире всего несколько сохранившихся глаголических памятников. В чем уникальность Мариинского Евангелия?

Дмитрий Чудинов: Вы правы, Мариинское Евангелие входит в число одиннадцати древнейших рукописей мира на глаголице. Ценность и в том, что оно дошло до нас в своем первоначальном виде - в Средние века была практика уничтожения глаголического текста, его переписывали кириллицей. У нас в фондах есть Боянское Евангелие, история происхождения которого схожа с Мариинским, так вот в нем глаголический текст сохранился лишь частично - его просто стерли и переписали. В Мариинском только один лист написан кириллицей, более поздняя вставка. Кроме того, именно это Евангелие имеет большую ценность для ученых, потому что в нем содержится очень много старинных архаичных оборотов, что говорит о том, что перед нами один из древнейших переводов Евангелия на славянский язык. То есть это такой учебник по переводу евангельских текстов.

Идеально ли Евангелие с точки зрения написания? Ошибки, пометки на полях - есть ли такой "человеческий фактор"? Иногда такие огрехи дают нам чуть ли не большее представление о времени, чем сам документ...

Дмитрий Чудинов: Надо помнить, что мы говорим о рукописной книге, это все-таки не черновики писателя, когда что-то не понравилось - зачеркнул, переписал... Но если мы откроем Евангелие, то увидим - пометки на полях и в тексте есть, но они более поздние и представляют собой литургические указания. То есть, книгу пытались приспособить для церковной службы - какому святому в какой день молится, в какой момент какая глава читается.

Древние церковные книги - это всегда загляденье. Буквицы, узоры, миниатюры... Такое в книге встречается?

Дмитрий Чудинов: Это Евангелие оформлено достаточно лаконично. Если вы возьмете в руки оригинал, почувствуете, что пергамен толстый, грубый, не очень хорошей выделки. Есть заставочки с растительным орнаментом, есть киноварные инициалы и есть три миниатюры - изображения евангелистов Марка, Луки и Иоанна. Считается, что изображение апостола Матфея до нас не дошло, оно было в первой утерянной тетради.

А еще рукопись содержит загадку, которая не разгадана до сих пор. На одной из страниц есть довольно любопытные и непонятные символы: конус, разделенный на несколько частей, под ним пять звезд, символ, похожий на опрокинутую корону... Рядом круг, тоже с некими обозначениями, рисунок Голгофы... Что все это значит, до сих пор непонятно.

Российская государственная библиотека впервые отреставрировала документ такой ценности своими силами...

Александр Сошнин: Чуть-чуть не так. Мы каждый день работаем с ценными документами, но документ такой датировки - да, отреставрирован нами впервые. В год отдел реставрации восстанавливает около 1600 документов - разных времен, характеристик и стоимости. Но стоимость - это для коллекционеров, а для нас самое важное, что мы можем предоставить их нашим читателям. То же Мариинское Евангелие раньше было доступно только ученым, специалистам, а сейчас появилась возможность его оцифровать, и теперь его может увидеть каждый в Национальной электронной библиотеке. В целом же, фонд, который требует реставрации, очень объемный. После Мариинского Евангелия, думаю, мы сможем отреставрировать еще больше артефактов такого плана.

Вадим Дуда: Очень важно отметить, что Ленинка - это не только хранитель своего величайшего фонда. Мы во многом определяем перспективу и являемся примером для наших коллег и должны очень высоко поднимать планку библиотечной работы. В последние несколько лет мы активно продвигаем идею, что все-таки государство должно уделять больше внимания сохранности фондов. Приведу несколько цифр, чтобы понимать масштаб проблемы: всего в библиотечных фондах страны находятся примерно 800 миллионов документов. Около 250- 270 миллионов из них - в фондах крупных библиотек. Около 10 миллионов можно смело отнести к редким и особо ценным фондам. Да, наши возможности позволяют так или иначе обрабатывать более тысячи документов в год, но надо соотнести это с масштабом проблемы: Ленинке нужно потратить больше тысячи лет, чтобы привести все свои фонды в достойный вид, и это говорит о необходимости серьезной госпрограммы по сохранности фондов. Вместе с Минкультом мы инициировали такую, она будет частью нацпроекта "Культура". Надеемся, что лет за десять мы сможем добиться серьезных инвестиций в направлении сохранности, реставрации и консервации. Это задача национальной важности. И в таком контексте Мариинское Евангелие - хороший повод поговорить о наболевшем.

Справка "РГ"

Увидеть отреставрированное Мариинское Евангелие можно будет 5 апреля в Доме Пашкова, где документ представят вместе с еще четырьмя уникальными рукописными памятниками - Симоновским Евангелием из библиотеки Ивана Грозного, Евангелием Хитрово, Учительным Евангелием и Елизаветградским Евангелием.

После этой однодневной выставки книга будет показана в рамках V Международного научно-практического семинара "Реставрация документа: консерватизм и инновации - 2021". Все желающие смогут посетить выставку "Искусство создавать. Творческий поиск облика книги". Центральное место экспозиции займет Мариинское Евангелие, а также можно будет посетить лекции и мастер-классы от ведущих реставраторов страны (необходима предварительная регистрация по телефону 8 (495) 609-95-90).

Кроме того, артефакт доступен в Национальной электронной библиотеке. Полистать книгу можно здесь.