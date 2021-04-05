Новости

Сенатор Алексей Пушков назвал песню Манижи "барахлом" 06:25
В Москве на 193 участках улиц изменились тарифы на парковки 06:15
Число погибших из-за оползней и наводнений в Индонезии выросло до 55 06:04
Спикер Верховной Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях 05:55
Восемь человек пострадали при взрыве на лодке в австралийском Хоксбери 05:55
МИД России: Политика США ставит под сомнение надежность доллара 05:11
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде регионов России 04:50
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,1 04:38
В МВД заявили о сокращении числа нелегально работающих в РФ мигрантов 04:38
Все школы Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании 04:23
В Гуантанамо закрыли блок для наиболее опасных заключенных 04:12
Ученые предостерегли от употребления горячего чая 04:08
Гинцбург: ЕС не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции 03:35
В России нашли новый способ борьбы с превышением скорости на дорогах 03:30
Власти Венесуэлы продлили в стране строгий карантин 03:29
В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения 03:03
Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в мае 02:59
Delta Airlines отменила около 100 рейсов из-за нехватки персонала 02:06
В Минобороны рассказали о здоровье призывников 02:04
ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире превысило 130 миллионов 01:50
С пятого апреля в Москве изменятся тарифы на платные парковки 01:29
В Киеве с 5 апреля будут ужесточены карантинные ограничения 01:12
В аэропорту Варшавы пассажиров эвакуировали после сообщения о бомбе 01:10
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве 00:42
Американский эпидемиолог заявил о четвертой волне коронавируса в США 00:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
В Гидрометцентре рассказали о начале мощного потепления
05.04.2021 05:55
Рубрика: В мире

Спикер Верховной Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Спикер Верховной рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал санкции, утвержденные ранее президентом Владимиром Зеленским. Недовольство парламентария вызвал тот факт, что ограничения затронут десять граждан Украины.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины

По мнению Разумкова, если речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, нарушивших законы своей же страны или работающих против Киева, то санкции не нужно применять. "Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные - понести заслуженное наказание", - цитирует спикера РИА Новости.

Разумков выразил уверенность, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых национальное правосудие физически не может дотянуться.

Ранее Зеленский ввел в действие решение о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Этим же указом были введены санкции против ряда российских компаний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Киев в отсутствии здравого смысла из-за введенных украинскими властями санкций в отношении российских компаний. "Украина как может подражает своим покровителям", - считает Володин. Он назвал беспрецедентными санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого заключается в развитии гуманитарного международного сотрудничества.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Гинцбург: ЕС не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
В России нашли новый способ борьбы с превышением скорости на дорогах
В России названы регионы-лидеры по приросту численности населения
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа
Вильфанд рассказал, каким регионам угрожает летняя засуха
Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей"
Почему в Америке все очевиднее раскол общества