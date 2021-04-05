Спикер Верховной Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях

Спикер Верховной рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал санкции, утвержденные ранее президентом Владимиром Зеленским. Недовольство парламентария вызвал тот факт, что ограничения затронут десять граждан Украины.

По мнению Разумкова, если речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, нарушивших законы своей же страны или работающих против Киева, то санкции не нужно применять. "Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные - понести заслуженное наказание", - цитирует спикера РИА Новости.

Разумков выразил уверенность, что санкции должны применяться только к гражданам других государств, до которых национальное правосудие физически не может дотянуться.

Ранее Зеленский ввел в действие решение о применении санкций в отношении десяти граждан Украины, причастных, по версии Киева, к контрабанде. Этим же указом были введены санкции против ряда российских компаний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Киев в отсутствии здравого смысла из-за введенных украинскими властями санкций в отношении российских компаний. "Украина как может подражает своим покровителям", - считает Володин. Он назвал беспрецедентными санкции против государственного учреждения - Россотрудничества, смысл деятельности которого заключается в развитии гуманитарного международного сотрудничества.