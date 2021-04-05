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Умер актер Игорь Поршнев

Новости
    05.04.2021, 10:51
Текст:   Олег Усков

Актер, продюсер, бывший директор киностудии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев скончался 2 апреля.

Информация об этом появилась на Facebook-аккаунте Белорусского союза кинематографистов.

"Печальная новость. Ушел из жизни актер, продюсер, бывший директор киностудии "Беларусьфильм" Поршнев Игорь Валентинович. Светлая память", - сказано в некрологе. Причина смерти не указана.

Поршнев родился в 1958 году в Минске. В 1980-м окончил экономический факультет ВГИКа. В 1998-2000 годах работал исполнительным продюсером на проектах ОРТ, РТР и НТВ. В 2002-2003-х - заместитель гендиректора "НТВ-Кино". В 2006-2007-м - директор производства кинокомпании "Покровские ворота".

Экранный дебют - Никоноров в "Контракте со смертью". Далее - "Подари мне лунный свет", "Ускоренная помощь", "Дронго", "Лучший город Земли", "Похитители книг".

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