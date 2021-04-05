В аэропорту Варшавы пассажиров эвакуировали после сообщения о бомбе

В аэропорту Варшавы эвакуировали более ста человек после сообщения бомбе о на борту воздушного судна, прилетевшего из Стамбула.

"Службы аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что один из самолетов заминирован. Все указывает на то, что это была анонимная шутка", - заявила пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

Она отметила, что лайнер, принадлежащий турецкому перевозчику Turkish Airlines, благополучно приземлился, после чего пассажиры и экипаж быстро покинули воздушное судно. Во время эвакуации никто не пострадал. После этого к работе приступили саперы. Взрывное устройство в салоне и багажном отсеке лайнера ищет специально обученная служебная собака, передает РИА Новости.