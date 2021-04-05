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5 апреля 2021 г.

Указ губернатора Владимирской области от 5 апреля 2021 года № 61 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 5 апреля 2021 г.
Опубликован 5 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив абзац 3 пункта 6 в следующей редакции:

"Установить сроки действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше с 01 по 14 апреля 2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года, с 29 по 30 апреля 2021 года.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



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