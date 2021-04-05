За гранью: Су-30СМ и Су-35 расширили возможности высшего пилотажа

Командир "Русских Витязей" Сергей Щеглов рассказал о сверхспособностях истребителей Су-30СМ и Су-35.

5 апреля группа высшего пилотажа "Русские Витязи" отмечает 20-летие. По случаю юбилея ее командир Сергей Щеглов дал интервью ТАСС.

В частности, он рассказал о том, как появление истребителей Су-30СМ и Су-35 расширило возможности пилотов. Управлять этими самолетами можно в режиме, который считался критическим.

"Раньше "штопор" - это было что-то за гранью дозволенного, а сейчас - вполне себе корректный маневр", - пояснил летчик. - Самолеты очень хорошие, возможности обширные, и действительно, наша техника - одна из лучших в мире".

Сергей Щеглов уточнил, что Су-30СМ и Су-35 сохранили аэродинамику своего предшественника Су-27, но при этом получили более мощные двигатели и современную авионику. Это расширяет спектр их боевого применения.

По словам пилота, новые самолеты стали "дружелюбней" к летчикам. При управлении уже можно не отвлекаться на то, вышел ли ты за критические параметры - угол атаки и перегрузка.

"Даже тогда, когда аэродинамических органов управления будет недостаточно, самолет подключит управляемый вектор тяги", - рассказал Сергей Щеглов.

Напомним, в 2019-2020 годах группа "Русские Витязи" стала получать истребители поколения 4++ Су-35С. Это самая современная их модификация на сегодняшний день. Для управления сверхманевренными самолетами пилоты проходили переобучение.