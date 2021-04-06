О роли аксессуаров: как сумки, обувь и очки делают вас модными
Расставить акценты, завершить образ и придать ему настроение - именно для этого нужны аксессуары. Они помогают выразить индивидуальность. Не случайно одно из главных правил моды гласит: одежда может быть довольно простой, но на аксессуарах экономить не стоит. Хотите заявить о себе и при этом не проронить ни слова, дать понять, что вас вдохновляет, на какой статус претендуете - дополняйте одежду модной обувью, сумками, очками, бижутерией и головными уборами.
Casual
Базовая одежда стиля casual вполне нейтральна. Так что во многом только от аксессуаров зависит, будете вы выглядеть как человек отдыхающий или, наоборот, активно любящий спорт и движение.
Впрочем, обувь в спортивном стиле - городские кроссовки и слипоны на толстой подошве - уместна и в том, и в другом случае, ибо очень комфортна.
Стиль casual не может обойтись не только без спортивных сумок, но и без универсальных городских рюкзаков и небольших сумок через плечо, которые называются модным словом "кросс-боди" - они освобождают руки для езды на велосипеде, для стакана кофе навынос или просто для жестикуляции в разговоре с друзьями на прогулке.
Мягкий трикотаж пастельных цветов уместен и женском, и в мужском гардеробе. Только мужчинам рекомендуется дополнять его узкими брюками, подчеркивающими фигуру и оставляющими хотя бы какой-то намек на силуэт "перевернутого треугольника".
Женщины же с удовольствием носят с уютными трикотажными кардиганами брюки широкие, мягкие, не стесняющие свободу движений и позволяющие выглядеть элегантно практически в любой позе.
Цвет
Относительно ярких цветов в гардеробе и аксессуарах рекомендации стилистов противоречивы: одни советуют быть смелее, особенно с наступлением весны, другие предостерегают "сумейте остановиться вовремя, не одевайтесь в один цвет с ног до головы". Правы и те, и другие. Чувство меры еще никогда не бывало лишним, но при взгляде на весенние коллекции сложно игнорировать яркие оттенки.
Выход очевиден: при недостатке смелости или необходимости соблюдать требования сдержанного дресс-кода "отдушиной" становятся аксессуары. И прежде всего это сумки и обувь.
Аксессуары могут быть подобраны в соответствии с преобладающим цветом в вашем образе или, наоборот, по контрасту с ним. Особенно поднимают настроение малозаметные детали вроде разноцветных шнурков или носков.
То, что осенью смотрелось неуместно, весной вызывает воодушевление и оптимизм. Воспользуйтесь этим, чтобы поэкспериментировать - сейчас самое время.
Даже желтый, который дизайнеры пропагандируют, но безуспешно, уже не первый сезон, весной выглядит не слишком отчаянным. Его оттенки, от теплого оранжевого до "кислотного" лимонного, не возмущают, а радуют глаз.
Как и в прошлом сезоне, модники сочетают зеленый с баклажановым, оранжевый с лиловым, носят классический синий и разнообразные оттенки красного. Новыми нейтральными оттенками считаются теплые природные тона - песочный, бежевый, терракотовый.
Полоска
Конечно, полоска - это классика. Но и она сегодня трансформируется. Как именно? В одежде она становится более элегантной, тонкой, неназойливой.
А в аксессуарах - наоборот, более четкой, смелой и даже остроумной.
Хотя полоска пришла в женский гардероб из мужского, мы видим в коллекциях дизайнеров не только костюмы для эмансипированных и уверенных в себе дам, но и наивные полосатые свитерки или хлопковые платья. Они выглядят особенно трогательно на юных девушках. Что касается мужчин, то для них полоска - вовсе даже не модный тренд, а самая настоящая классика, всегда уместная и всегда беспроигрышная.
Однако напомним, что полоска, как и клетка, настолько же обаятельна, насколько и опасна. Чтобы ваш образ не превратился в аллюзию к "полосатому рейсу", ограничьтесь одним, максимум двумя предметами в образе с таким принтом. Конечно, за исключением костюма-тройки.
Клетка
В этом сезоне клетка стала не менее "интеллигентной", чем полоска. Легкость и тонкость ее линий заставляют облегченно вздохнуть даже тех, кто с таким рисунком в своем гардеробе давно распрощался - ведь он визуально увеличивает практически любую фигуру.
Однако же в данном случае нас больше интересуют клетчатые аксессуары.
И как тут не порадоваться тому, что дизайнеры задумались о вышеозначенной проблеме и выпустили даже клетчатые… балетки.
Соблюдение "правила природных цветов" позволяет изящно отойти от самого жесткого правила в отношении клетки, которое призывает не злоупотреблять этим рисунком. Однако нынешней весной мягкие оттенки пиджаков и брюк, свитеров и кардиганов позволяют щегольнуть чуть сильнее обычного - посмотреть на винтажный, вроде бы, рисунок свежим взглядом и отметить его современность.