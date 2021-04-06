Рюкзак и кроссовки? Сумочка и браслеты? Все зависит от того, куда вы собираетесь. Фото: пресс-службы

Расставить акценты, завершить образ и придать ему настроение - именно для этого нужны аксессуары. Они помогают выразить индивидуальность. Не случайно одно из главных правил моды гласит: одежда может быть довольно простой, но на аксессуарах экономить не стоит. Хотите заявить о себе и при этом не проронить ни слова, дать понять, что вас вдохновляет, на какой статус претендуете - дополняйте одежду модной обувью, сумками, очками, бижутерией и головными уборами.

Casual

Базовая одежда стиля casual вполне нейтральна. Так что во многом только от аксессуаров зависит, будете вы выглядеть как человек отдыхающий или, наоборот, активно любящий спорт и движение.

1. Peserico. 2. Kiton. Фото: пресс-службы

Loro Piana. Фото: пресс-служба

Впрочем, обувь в спортивном стиле - городские кроссовки и слипоны на толстой подошве - уместна и в том, и в другом случае, ибо очень комфортна.

Кроссовки Loro Piana, очки Tom Ford, рюкзак Bally. Фото: пресс-службы

Стиль casual не может обойтись не только без спортивных сумок, но и без универсальных городских рюкзаков и небольших сумок через плечо, которые называются модным словом "кросс-боди" - они освобождают руки для езды на велосипеде, для стакана кофе навынос или просто для жестикуляции в разговоре с друзьями на прогулке.

Женские кроссовки Jimmy Choo, сумка кросс-боди Fendi. Фото: пресс-службы

Мягкий трикотаж пастельных цветов уместен и женском, и в мужском гардеробе. Только мужчинам рекомендуется дополнять его узкими брюками, подчеркивающими фигуру и оставляющими хотя бы какой-то намек на силуэт "перевернутого треугольника".

1, 3. Brunello Cucinelli. 2. Ralph Lauren. Фото: пресс-службы

Женщины же с удовольствием носят с уютными трикотажными кардиганами брюки широкие, мягкие, не стесняющие свободу движений и позволяющие выглядеть элегантно практически в любой позе.

1. Kiton Donna. 2. Ereda. Фото: пресс-службы

Цвет

Относительно ярких цветов в гардеробе и аксессуарах рекомендации стилистов противоречивы: одни советуют быть смелее, особенно с наступлением весны, другие предостерегают "сумейте остановиться вовремя, не одевайтесь в один цвет с ног до головы". Правы и те, и другие. Чувство меры еще никогда не бывало лишним, но при взгляде на весенние коллекции сложно игнорировать яркие оттенки.

Chanel. Когда в одежде соединяется много цветов, аксессуары должны быть сдержанными. Фото: пресс-служба

Выход очевиден: при недостатке смелости или необходимости соблюдать требования сдержанного дресс-кода "отдушиной" становятся аксессуары. И прежде всего это сумки и обувь.

Рекомендация: если на вас надето что-то яркое - выбирайте сумку классического универсального цвета, если одежда нейтральных оттенков - не бойтесь сделать сумку главным акцентом

1. Bally. 2. Giorgio Armani. Фото: пресс-службы

Аксессуары могут быть подобраны в соответствии с преобладающим цветом в вашем образе или, наоборот, по контрасту с ним. Особенно поднимают настроение малозаметные детали вроде разноцветных шнурков или носков.

1. Tod's - эффектное сочетание синего с зеленым. 2 Louis Vuitton - обратите внимание на разноцветные шнурки. Фото: пресс-службы

С ярко-красным придется делать выбор: оставлять его в одежде или только в аксессуарах

Kiton. Фото: пресс-служба

Сумка Bottega Veneta, шарф Valentino, босоножки Chanel. Фото: пресс-службы

То, что осенью смотрелось неуместно, весной вызывает воодушевление и оптимизм. Воспользуйтесь этим, чтобы поэкспериментировать - сейчас самое время.

Kiton Donna. Фото: пресс-служба

Босоножки Loro Piana, очки Bvlgari, сумка Tod's. Фото: пресс-службы

Даже желтый, который дизайнеры пропагандируют, но безуспешно, уже не первый сезон, весной выглядит не слишком отчаянным. Его оттенки, от теплого оранжевого до "кислотного" лимонного, не возмущают, а радуют глаз.

Фото: пресс-службы

Несмотря на то, что дизайнеры пропагандируют желтый, на самом деле в реальной жизни он отлично смотрится только в аксессуарах

Очки Paul Smith, ремень и сумка Bottega Veneta. Фото: пресс-службы

В весенних коллекциях мы находим всю палитру оттенков зеленого - от бутылочного до салатового. Это соответствует и времени года, и тренду: зеленый сейчас актуален как никогда

Фото: пресс-службы

Фото: пресс-службы

Вернулись разнообразные оттенки розового и фуксии. Сами по себе эти цвета довольно агрессивны, поэтому их стоит "разбавлять"

Bvlgari. Фото: пресс-служба

Как и в прошлом сезоне, модники сочетают зеленый с баклажановым, оранжевый с лиловым, носят классический синий и разнообразные оттенки красного. Новыми нейтральными оттенками считаются теплые природные тона - песочный, бежевый, терракотовый.

Tod's. Фото: пресс-служба

Полоска

Конечно, полоска - это классика. Но и она сегодня трансформируется. Как именно? В одежде она становится более элегантной, тонкой, неназойливой.

1. Kiton Donna. 2. Kiton. Фото: пресс-службы

А в аксессуарах - наоборот, более четкой, смелой и даже остроумной.

Очки Bvlgari, сумка Versace. Фото: пресс-службы

Хотя полоска пришла в женский гардероб из мужского, мы видим в коллекциях дизайнеров не только костюмы для эмансипированных и уверенных в себе дам, но и наивные полосатые свитерки или хлопковые платья. Они выглядят особенно трогательно на юных девушках. Что касается мужчин, то для них полоска - вовсе даже не модный тренд, а самая настоящая классика, всегда уместная и всегда беспроигрышная.

Однако напомним, что полоска, как и клетка, настолько же обаятельна, насколько и опасна. Чтобы ваш образ не превратился в аллюзию к "полосатому рейсу", ограничьтесь одним, максимум двумя предметами в образе с таким принтом. Конечно, за исключением костюма-тройки.

Chanel. Фото: пресс-служба

Клетка

В этом сезоне клетка стала не менее "интеллигентной", чем полоска. Легкость и тонкость ее линий заставляют облегченно вздохнуть даже тех, кто с таким рисунком в своем гардеробе давно распрощался - ведь он визуально увеличивает практически любую фигуру.

1. Kiton Donna. 2. Kiton. 3. Peserico. Фото: пресс-службы

Однако же в данном случае нас больше интересуют клетчатые аксессуары.

Бейсболка Brioni, сумка Paul Smith. Фото: пресс-службы

И как тут не порадоваться тому, что дизайнеры задумались о вышеозначенной проблеме и выпустили даже клетчатые… балетки.

Giorgio Armani. Фото: пресс-служба

Соблюдение "правила природных цветов" позволяет изящно отойти от самого жесткого правила в отношении клетки, которое призывает не злоупотреблять этим рисунком. Однако нынешней весной мягкие оттенки пиджаков и брюк, свитеров и кардиганов позволяют щегольнуть чуть сильнее обычного - посмотреть на винтажный, вроде бы, рисунок свежим взглядом и отметить его современность.

1. Chanel. 2. Brioni. Фото: пресс-службы