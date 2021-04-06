Мосгорсуд признал законным продление ареста блогеру по делу о доступе к гостайне

Московский городской суд рассмотрел в качестве апелляционной инстанции жалобу на продление ареста видеоблогера, ведущего канал на YouTube, Андрея Пыжа. Он обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сопряженном с их распространением либо перемещением носителей с такими сведениями за пределы России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, постановление Мещанского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Андрея Пыжа до 5 июня 2021 года было признано законным. Решение остановлено в силе.

Как информирует агентство со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, блогеру вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, "а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами России". Проще говоря, речь о некоторых секретных объектах в метро.

Сообщается, что в деле фигурируют документы, которые блогер на флеш-накопителях перевез на Украину, где, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. Некоторые источники утверждают, что некоторые документы имеют гриф "секретно". Сам блогер не признает свою вину.