Новости

"Фаберже" выпустит яйцо за 2,2 млн долларов к юбилею "Игры престолов" 19:27
В Москве пенсионер умер в фитнес-клубе 19:14
Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказалось 12 украинок 19:08
Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США 19:00
Инфляция в марте ускорилась на фоне роста цен на яйца, мясо и птицу 19:00
Названа дата российской премьеры второго "Венома" 18:56
В Минкульте обсудили поддержку молодых кинематографистов​ 18:54
В московском метро спасли упавшую на рельсы девушку 18:50
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией 18:45
Два человека ранены в результате стрельбы на военной базе в Мэриленде 18:39
Количество смертельных аварий с участием такси увеличилось на 20 процентов 18:36
В Татарстане вблизи детского лагеря произошел разлив нефти 18:32
Кириенко: Странам придется договариваться о правилах работы интернет-гигантов 18:31
В Подмосковье проверят информацию о женщине, готовившей еду на Вечном огне 18:19
Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок 18:19
В Армении с экс-президента Кочаряна сняли обвинения 17:56
Съемки третьих "Стражей Галактики" начнутся в этом году 17:28
В кабмине подержали предложение провести отчет в Госдуме 12 мая 17:12
В Болгарии подвели итоги выборов в парламент 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста блогеру по делу о доступе к гостайне 16:59
Сотрудники мстят работодателям, жалуясь в ФАС 16:58
Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены 16:55
Команда из Москвы впервые стала чемпионом страны по регби-7 среди женщин 16:49
Хоккеист "Авангарда" Емелин госпитализирован в НИИ Склифосовского 16:48
В Крыму на месте фашистского концлагеря заложили "Сад памяти" 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
За неделю до старта Юрия Гагарина: Четверг, 6 апреля 1961 года
За неделю до старта Юрия Гагарина: Четверг, 6 апреля 1961 года
06.04.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление ареста блогеру по делу о доступе к гостайне

Текст: Владислав Куликов

Московский городской суд рассмотрел в качестве апелляционной инстанции жалобу на продление ареста видеоблогера, ведущего канал на YouTube, Андрея Пыжа. Он обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сопряженном с их распространением либо перемещением носителей с такими сведениями за пределы России.

Фото: РИА Новости
Почему суд избрал для блогера Била одну из самых мягких мер пресечения

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, постановление Мещанского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Андрея Пыжа до 5 июня 2021 года было признано законным. Решение остановлено в силе.

Как информирует агентство со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, блогеру вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, "а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами России". Проще говоря, речь о некоторых секретных объектах в метро.

Сообщается, что в деле фигурируют документы, которые блогер на флеш-накопителях перевез на Украину, где, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. Некоторые источники утверждают, что некоторые документы имеют гриф "секретно". Сам блогер не признает свою вину.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Песков назвал последствия вступления Украины в НАТО
Мишустин призвал не полагаться на авось, а привиться от коронавируса
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с середины ноября
Движение по Суэцкому каналу восстановилось после инцидентов с двумя судами
Мосгорсуд оставил под стражей бизнесмена Бориса Шпигеля
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал