В Калужской области задержали инженера за взятку в 300 тысяч рублей

Государственный служащий в Калужской области потребовал взятку у коммерческой фирмы за свою подпись в акте приемке работ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что еще в марте прошлого года в целях реализации национального проекта "Экология" между Министерством природных ресурсов и экологии Калужской области и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по экологической реабилитации Людиновского водохранилища. Стоимость всех работ - свыше 150 миллионов рублей. Строительный контроль на объекте осуществляло подведомственное Министерству строительства и ЖКХ Калужской области учреждение.

Однако инженер, назначенный ответственным за приемку выполненных работ по контракту, потребовал от представителя коммерческой фирмы незаконное денежное вознаграждение за подтверждение фактического объема и качества выполненных работ, а также за неприменение входящих в его полномочия мер при выявлении нарушений. При получении взятки в размере 300 тысяч рублей он был задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калужской области. С инженера взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

А вот бенефициар коммерческой организации, кто давал взятку, заключен под стражу.