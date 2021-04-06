Камчатская прокуратура проверит сообщения об отлове собак подростками

Сообщение об участие подростков в отлове бродячих собак в городе Вилючинске, опубликованное в местном СМИ, проверит городская прокуратура.

"Будет дана оценка законности действий должностных лиц, привлекавших несовершеннолетних к указанной деятельности, а также действиям (бездействию) органов местного самоуправления городского округа", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Накануне информационное агентство "КАМ 24" опубликовало материал, в котором говорилось, что несколько подростков на безвозмездной основе взялись помогать предпринимательнице, занимающейся отловом безнадзорных собак в Вилючинске по договору с мэрией города. У несовершеннолетних возникают конфликты с местными жителями, которые принимают их за догхантеров и считают, что те ловят животных, чтобы их душить. Представитель администрации Вилючинска заявил журналистам, что городские власти не одобряли привлечения к этой работе подростков.

В прокуратуре обещали разобраться в ситуации и принять необходимые меры реагирования.