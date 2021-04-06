На Сахалине произошло массовое отключение электричества

Южно-Сахалинск и часть районов Сахалинской области остались без электроснабжения из-за аварии. Отключение произошло в 17:40 по местному времени.

"На узловой подстанции "Южно-Сахалинская" произошло отключение системы шин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

Собеседник отметил, что подачу электроэнергии части потребителей восстановили уже через десять минут. Сейчас идут работы по полной ликвидации аварии.

Света нет в домах жителей Долинского, Холмского, Углегорского, Корсаковского, Анивского, Макаровского, Поронайского, Тымовского, Александровск-Сахалинского и Ногликского районов.