В Хабаровске медиков будут судить за смерть пациентки после операции

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о смерти пациентки после операции (часть 2 статьи 109 УК РФ). Его фигурантами стали врач и медсестра.

Летом 2018 года женщина обратилась к пластическому хирургу, чтобы сделать маммопластику. Ее стоимость составила 210 тысяч рублей. По версии следствия, 16 июля в стационаре она сообщила о непереносимости двух препаратов, сведения об этом внесли в медкарту. На следующий день медсестра ввела пациентке то самое непереносимое средство внутримышечно, не посмотрев записи.

"На фоне введенного препарата у женщины возникли клинические проявления анафилактического шока. При этом хирургом несвоевременно оказана экстренная медицинская помощь по устранению последствий данного состояния", - сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Хабаровчанка скончалась на третий день.

Во время следствия были проведены четыре судебно-медицинских экспертизы, допрошено более 50 человек, проводились очные ставки. Вину в совершении преступления медработники не признают.

Потерпевшие заявили гражданский иск на 15 миллионов рублей, на имущество одного из обвиняемых стоимостью более семи миллионов рублей наложен арест.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.