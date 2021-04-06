В Приморье похитителей фотоловушек из нацпарка нашли со спутника

В Приморье полиция провела обыск у жителя села Занодворовка. По оперативной информации инспекторов ФГБУ "Земля леопарда", он мог быть причастен к краже фотоловушек на территории национального парка.

Как сообщает пресс-служба резервата, фотоловушки действительно нашли. 11 камер были похищены из леса вместе с находившимися там данными об обитателях нацпарка, среди которых краснокнижные хищники - тигры и леопарды. Ученые используют полученные видео для учета и исследования популяций этих животных.

В нацпарке несколько раз фиксировали пропажу дорогостоящего оборудования, и во время очередного обновления системы мониторинга, фотоловушки оборудовали специальной системой слежения. Ничего не подозревавший нарушитель снял аппаратуру, принес домой, и, тем самым, дал инспекторам нацпарка и полиции "наводку", где искать ворованное.

"Мы подготовились к очередному визиту незваных гостей и применили современные технологии позиционирования, - рассказал заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране подчеркнул Евгений Стома, отметив, что он надеется - этот случай станет показательным.

По его словам, в подобных спецоперациях проводятся обыски, во время которых изымается нелегальное огнестрельное оружие.

В свою очередь в УМВД по Приморскому краю сообщили, что у подозреваемого, 34-летнего жителя Занодворовки, во время обыска нашли похищенное из заповедника оборудование, а также еще десяток других фотоловушек. На данный момент сотрудники отдела дознания устанавливают, как у мужчины оказались приборы для специализированной фотосъемки, а также, с какой целью он хранил их у себя дома.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое заведено по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый дал подписку о невыезде.

Справка "РГ"

Фотомониторинг ведется на "Земле леопарда" уже восемь лет. На территории резервата установлено 400 фотоловушек - это самая крупная в России сеть.