Вице-мэр Свободного арестован по подозрению в мошенничестве

Следователи СК России по Амурской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) в отношении заместителя мэра города Свободного.

По предварительным данным, в августе 2019 года чиновник обеспечил заключение договора на изготовление и монтаж автобусной остановки между муниципальным казенным предприятием, осуществляющим содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, и обществом с ограниченной ответственностью. Выполнять эти работы никто не планировал. Воспользовавшись тем, что с директором МУП у него были доверительные отношения, вице-мэр попросил незамедлительно произвести расчет.

"В результате этих действий, за фактически невыполненные работы из местного бюджета на счет организации поступили денежные средства в размере 295 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По решению суда чиновник заключен под стражу сроком на два месяца.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления с целью выявления новых эпизодов и определения причиненного ущерба.