Новости

Минприроды разработает две инфосистемы за 5,5 миллиарда рублей 07:12
Власти Колумбии объявили о введении карантина в столице 06:52
Обсерватория в США зафиксировала рекордную концентрацию углекислого газа 06:38
Врач назвал единственный способ избежать похмелья 06:34
Камчатская прокуратура проверит сообщения об отлове собак подростками 06:14
Ракету с портретом Гагарина доставят на стартовую площадку Байконура 05:58
Трамп опроверг сообщения о махинациях с предвыборными пожертвованиями 05:34
Потребление говядины в России снизилось до минимума за 10 лет 05:33
Вице-мэр Свободного арестован по подозрению в мошенничестве 05:28
Финансист подсказал способы выбраться из долгов по кредитам 05:23
Поселки в Приамурье оказались отрезаны от цивилизации 04:56
Украинский журналист заявил об "ошеломляющем провале" Зеленского 04:50
В трех регионах России превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ 04:49
В США суд обязал хакера из России выплатить 20 миллионов долларов 04:20
Лавров: РФ рассчитывает в 2021 году провести встречу с Индией на высшем уровне 04:09
Система здравоохранения Чили приблизилась к коллапсу из-за роста COVID-19 04:04
Иммунолог назвал сроки вакцинации для переболевших коронавирусом 03:38
КНДР не примет участие в Олимпийских играх в Токио из-за COVID-19 03:32
Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата 03:25
В Сирии усилены карантинные меры на фоне пандемии COVID-19 03:10
Прокурора в Мехико уволят за вакцинацию вне очереди 03:10
СМИ: Американцы обвинили администрацию Байдена в кризисе с мигрантами 02:42
Иран закрыл границу с Турцией из-за нового штамма коронавируса 02:30
Центр "Вектор" разработает прототип тест-системы для выявления птичьего гриппа 02:20
Ученые назвали главный фактор долголетия 01:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
В Минобороны рассказали, кто не встанет в солдатский строй
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
06.04.2021 05:28
Рубрика: Происшествия

Вице-мэр Свободного арестован по подозрению в мошенничестве

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

Следователи СК России по Амурской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ) в отношении заместителя мэра города Свободного.

В Волгограде экс-депутатов будут судить за мошенничество на 84 млн рублей

По предварительным данным, в августе 2019 года чиновник обеспечил заключение договора на изготовление и монтаж автобусной остановки между муниципальным казенным предприятием, осуществляющим содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, и обществом с ограниченной ответственностью. Выполнять эти работы никто не планировал. Воспользовавшись тем, что с директором МУП у него были доверительные отношения, вице-мэр попросил незамедлительно произвести расчет.

"В результате этих действий, за фактически невыполненные работы из местного бюджета на счет организации поступили денежные средства в размере 295 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По решению суда чиновник заключен под стражу сроком на два месяца.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления с целью выявления новых эпизодов и определения причиненного ущерба.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Потребление говядины в России снизилось до минимума за 10 лет
Путин дал поручения в поддержку дальневосточников. Главное
В России выявлен 81 случай заражения британским штаммом коронавируса
Росреестр рассказал, как подать заявление на "гаражную амнистию"
На интернет-площадках можно будет авторизоваться через портал госуслуг
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал