Приморца осудили за нападение на мужчину, наступившего ему на ногу

Советский районный суд Владивостока отправил на шесть лет и шесть месяцев в колонию строго режима мужчину, который напал с ножом на человека, наступившего ему на ногу, сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил суд, в феврале 2019 года фигурант уголовного дела ехал в автобусе по маршруту Гоголя - Бухта Емар. Один из пассажиров наступил мужчине ему на ногу. По пути следования он несколько раз высказывал претензии своему "обидчику", хотя другие пассажиры и водитель просили его успокоиться. На конечной остановке, когда все вышли из автобуса, злоумышленник догнал гражданина, один раз ударил его ножом в живот и скрылся. Раненый потерял сознание и пришел в себя только в больнице.

В суде нападавший свою вину не признал и заявил, что не знает, кто мог ударить ножом его попутчика. Тем не менее суд признал мужчину виновным и постановил отправить отбывать наказание в колонию строго режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.