Жителя Башкирии лишили прав по вине тезки из Приморья

Заместитель прокурора Приморского края добился освобождения от незаслуженного наказания жителя Башкортостана, которого лишили водительских прав за административное правонарушение, допущенное его тезкой из Приморья.

Как сообщила прокуратура Приморского края, постановлением мирового судьи Фрунзенского судебного района Владивостока житель Республики Башкортостан был признан виновным в отказе пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения по требованию уполномоченного должностного лица. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права на управление транспортными средствами.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что в мае 2015 года автомобилем в состоянии алкогольного опьянения на острове Русский во Владивостоке управлял другой гражданин, полный тезка наказанного. Помимо фамилии, имени и отчества у мужчин совпал и год рождения.

Прокурор смог доказать, что подвергшийся наказанию житель Башкортостана никогда не был на территории Приморья. В частности, не приобретал авиа и железнодорожные билеты. А детализация телефонных номеров свидетельствовала, что все телефонные звонки в период, когда было совершено правонарушение, осуществлялись им в часовом поясе Башкортостана.

По протесту прокурора постановление суда отменено.