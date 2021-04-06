В Перми водителя автобуса осудили на 5 лет за гибель пассажиров в ДТП

Орджоникидзевский районный суд Перми признал виновным 54-летнего местного жителя в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как пояснили в пресс-службе суда, осужденный работал водителем пассажирского автобуса НЕФАЗ. В ходе очередного рейса он не справился с управлением и совершив наезд на бетонное заборное ограждение комплекса строений. В результате ДТП погибли два пассажира автобуса, а еще 55 человек пострадали.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на пять лет и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.