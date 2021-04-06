Фигуранта дела о подмене медоборудования арестовали в Красноярске

Суд Центрального района Красноярска принял решение о заключении под стражу 39-летнего предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве при закупках медицинского оборудования для краевой клинической больницы. Подозреваемый, находившийся с января под домашним арестом, будет переведен в СИЗО до 29 мая, проинформировали в суде Красноярского края.

Бизнесмен, по версии следствия, причастен к подмене оборудования, предназначенного для краевой клинической больницы, дешевыми аналогами. Как полагают правоохранители, вместо дефибрилляторов корейского производства в хирургию поставили приборы другой страны.

Преступление было совершено в 2019 году. Речь идет о мошеннической схеме на миллионы рублей. По данным следователей, таким образом были похищены порядка 112 миллионов рублей.